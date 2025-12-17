Европейский парламент поддержал инициативу Евросоюза по поэтапному прекращению импорта российского газа до конца 2027 года, говорится в сообщении на сайте Европарламента от 17 декабря.
- Соответствующее решение одобрили 500 депутатов, тогда как 120 проголосовали против, а еще 32 воздержались. Для вступления в силу документ должен получить официальное одобрение Совета ЕС. Ожидается, что это произойдет в начале следующего года.
- План предусматривает запрет поставок российского сжиженного природного газа в страны ЕС с начала 2026 года после вступления закона в силу. В то же время импорт трубопроводного газа из России предлагают постепенно свернуть до 30 сентября 2027-го. Также документом предусмотрено введение штрафных санкций для операторов, которые будут нарушать новые требования.
- Во время переговоров с датским председательством в Совете ЕС депутаты настаивали на полном запрете импорта российской нефти. В ответ Европейская комиссия пообещала в начале 2026 года подать соответствующие законодательные инициативы, чтобы запрет мог вступить в силу как можно скорее, но не позднее конца 2027-го.
- Кроме того, евродепутаты добивались усиления условий, при которых в исключительных случаях, связанных с угрозами энергетической безопасности ЕС, возможна временная приостановка ограничений.
- Для предотвращения обхода правил и ликвидации потенциальных лазеек операторов обяжут предоставлять таможенным органам более жесткие и детальные подтверждения страны происхождения газа перед его импортом или хранением.
Контекст
Европейский Союз уже ввел запрет на импорт российской нефти морем, что перекрыло более 90% довоенных объемов ее поставок, а также установил ценовые ограничения на торговлю российским сырьем. Кроме этого, санкции коснулись более 400 танкеров, которые используют так называемый теневой флот – устаревшие и изношенные суда, которые часто действуют за пределами международных правил.
В то же время Венгрия и Словакия и далее импортируют примерно 200 000–250 000 баррелей российской нефти в сутки, что соответствует почти 3% совокупного спроса ЕС. Еще более ощутимой остается зависимость в газовой сфере: в этом году российский газ покрывает около 13% потребностей Европы, тогда как до полномасштабного вторжения РФ в 2022-м его доля достигала примерно 45%, свидетельствуют данные ЕС.
Президент США Дональд Трамп, стремясь остановить войну России против Украины, призвал руководство Европейского Союза полностью отказаться от закупок российской нефти.
