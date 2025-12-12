Государственные доходы России от нефти и газа в декабре могут сократиться почти вдвое по сравнению с прошлым годом – до 410 млрд рублей ($5,17 млрд) из-за снижения цен на нефть и укрепления рубля. Об этом пишет Reuters 12 декабря.
Детали
- По итогам года доходы, вероятно, уменьшатся почти на четверть и составят 8,44 трлн рублей, что ниже прогноза Министерства финансов в 8,65 трлн рублей. Эти расчеты базируются на данных отраслевых источников и официальной статистики по добыче, переработке и поставкам.
- Самые низкие ежемесячные доходы от нефти и газа Россия фиксировала в августе 2020 года – 405 млрд рублей, когда цены на нефть резко упали из-за пандемии COVID-19.
Контекст
Доходы от нефти и газа являются основным источником финансирования Кремля, формируя четверть доходов федерального бюджета. Их сокращение существенно ударяет по России, которая значительно увеличила расходы на оборону и безопасность после начала военной кампании в Украине в феврале 2022 года.
Украина и западные союзники неоднократно заявляли, что стремятся заставить Россию, второго по величине экспортера нефти в мире, прекратить войну, ослабив ее экономику.
Министерство финансов России сначала ожидало доходов от нефти и газа на уровне 10,94 трлн рублей в этом году, но в октябре пересмотрело прогноз из-за снижения мировых цен на нефть, ограниченное опасениями относительно избытка предложения.
В ноябре цена российской нефти в рублях для налоговых расчетов упала на 17,1% по сравнению с октябрем – до 3605 рублей за баррель.
Объем российской нефти, хранящейся на танкерах в море, достиг рекордного уровня за последние два с половиной года – 3,68 млн баррелей в сутки. Избыток сырья оказывает давление на мировые цены и затрудняет Москве финансирование войны против Украины.
5 декабря Reuters со ссылкой на источники сообщило, что страны G7 и ЕС обсуждают возможность отказа от механизма ценового потолка и введения полного запрета на предоставление морских услуг для российской нефти.
