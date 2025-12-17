Європейський парламент підтримав ініціативу Євросоюзу щодо поетапного припинення імпорту російського газу до кінця 2027 року, йдеться у повідомленні на сайті Європарламенту від 17 грудня.

Деталі

Відповідне рішення схвалили 500 депутатів, тоді як 120 проголосували проти, а ще 32 утрималися. Для набуття чинності документ має отримати офіційне схвалення Ради ЄС. Очікується, що це станеться на початку наступного року.

План передбачає заборону постачання російського скрапленого природного газу до країн ЄС з початку 2026 року після вступу закону в силу. Водночас імпорт трубопровідного газу з Росії пропонують поступово згорнути до 30 вересня 2027-го. Також документом передбачено запровадження штрафних санкцій для операторів, які порушуватимуть нові вимоги.

Під час переговорів із данським головуванням у Раді ЄС депутати наполягали на повній забороні імпорту російської нафти. У відповідь Європейська комісія пообіцяла на початку 2026 року подати відповідні законодавчі ініціативи, аби заборона могла набути чинності якомога швидше, але не пізніше кінця 2027-го.

Крім того, євродепутати домагалися посилення умов, за яких у виняткових випадках, пов’язаних із загрозами енергетичній безпеці ЄС, можливе тимчасове призупинення обмежень.

Для запобігання обходу правил і ліквідації потенційних лазівок операторів зобов’яжуть надавати митним органам більш жорсткі та детальні підтвердження країни походження газу перед його імпортом або зберіганням.

Контекст

Європейський Союз уже запровадив заборону на імпорт російської нафти морем, що перекрило понад 90% довоєнних обсягів її постачання, а також встановив цінові обмеження на торгівлю російською сировиною. Окрім цього, санкції торкнулися більш як 400 танкерів, які використовують так званий тіньовий флот – застарілі та зношені судна, що часто діють поза межами міжнародних правил.

Водночас Угорщина й Словаччина і надалі імпортують приблизно 200 000–250 000 барелів російської нафти на добу, що відповідає майже 3% сукупного попиту ЄС. Ще відчутнішою залишається залежність у газовій сфері: цьогоріч російський газ покриває близько 13% потреб Європи, тоді як до повномасштабного вторгнення РФ у 2022-му його частка сягала приблизно 45%, свідчать дані ЄС.

Президент США Дональд Трамп, прагнучи зупинити війну Росії проти України, закликав керівництво Європейського Союзу повністю відмовитися від закупівель російської нафти.