Страны Европейского союза договорились об окончательном прекращении импорта российского газа, нефти и угля. Об этом объявила 3 декабря президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Брюсселе. Она подчеркнула, что ЕС «переворачивает страницу навсегда», а новые санкционные ограничения завершат энергетическую зависимость от Москвы до конца 2027 года, пишет «Интерфакс-Украина».
- Европейский Совет и Европарламент заключили предварительное соглашение о регулировании постепенного прекращения импорта российского природного газа. Соответствующее заявление по этому поводу опубликовано в ночь на среду на сайте Евросовета.
- «Сегодня действительно исторический день для нашего Союза. Вчера вечером мы достигли предварительного соглашения по предложению Комиссии полностью отказаться от российского ископаемого топлива», – подчеркнула глава ЕК.
- ЕС уже сократил долю российского газа в импорте с 45% в начале полномасштабной войны до 13%, поставки угля – с 51% до нуля, а сырой нефти – с 26% до 2%, заявила фон дер Ляйен.
- По ее словам, этого результата удалось достичь благодаря плану Repower EU, который помог преодолеть худший энергетический кризис за десятилетия, диверсифицировать поставки и ускорить инвестиции в возобновляемые и атомные источники энергии.
- Сокращение импорта ископаемого топлива из России уменьшило доходы Москвы, которые та использует для войны против Украины: с €12 млрд ежемесячно в начале войны до €1,5 млрд на сейчас, отметила глава Еврокомиссии.
- Особо фон дер Ляйен отметила, что Европа продолжит помогать Украине, в частности ремонтом энергетической инфраструктуры, поставкой оборудования и экспортом более 2 ГВт электроэнергии.
- Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен уточнил график полного отказа от российского газа. Новые краткосрочные и долгосрочные контракты будут запрещены через шесть недель. Существующие контракты на СПГ прекратят действие в апреле 2026 года (краткосрочные) и с 1 января 2027-го (долгосрочные). Поставки трубопроводного газа по имеющимся соглашениям завершатся в июне 2026 года и полностью – 30 декабря 2027-го. Это означает полное прекращение импорта российского газа осенью 2027 года.
- Что касается нефти, то Еврокомиссия в начале следующего года представит законодательное предложение о запрете всего российского импорта. Йоргенсен подчеркнул, что решение должно быть принято «как можно быстрее, но не позднее конца 2027-го». Он отметил, что ЕС выбирает энергетическую безопасность, экономическую стабильность и поддержку Украины.
ЕС уже запретил импорт российской нефти морским путем, охватывающий более 90% довоенных объемов поставок, и ввел ценовые ограничения на торговлю российской нефтью. Кроме того, под санкции попали более 400 танкеров, задействованных в перевозках сырья «теневым флотом» – старыми, изношенными судами, которые часто работают вне международного регулирования.
Несмотря на это, Венгрия и Словакия до сих пор импортируют около 200 000–250 000 баррелей российской нефти в сутки, что составляет почти 3% от общего спроса ЕС. Значительно большая зависимость сохраняется в газовом секторе: в этом году российский газ обеспечивает около 13% потребностей Европы, тогда как до полномасштабного вторжения в 2022 году его доля составляла примерно 45%, по данным ЕС.
Президент США Дональд Трамп, пытаясь остановить войну России против Украины, призвал лидеров ЕС полностью прекратить закупки российской нефти.
