Американская нефтегазовая компания Exxon Mobil обратилась в Министерство нефти Ирака с предложением приобрести контрольный пакет в 75% операционной доли российской компании «Лукойл» в гигантском нефтяном месторождении Западная Курна-2. Об этом 2 декабря пишет Reuters со ссылкой на пять иракских официальных источников, непосредственно знакомых с ситуацией.

Детали

Западная Курна-2 – самый крупный зарубежный актив «Лукойла» и одно из самых крупных нефтяных месторождений мира с подтвержденными запасами более 8 млрд баррелей. В настоящее время месторождение обеспечивает около 470–480 000 баррелей в сутки, что составляет примерно 9% всей добычи нефти в Ираке (второго по величине производителя в ОПЕК) и около 0,5% мировых поставок нефти.

Рыночная стоимость доли «Лукойла» оценивается банковскими источниками примерно в $1,6 млрд.

Exxon Mobil считается в Багдаде приоритетным претендентом на замену «Лукойлу». «Exxon – наш предпочтительный вариант замены Lukoil. Компания имеет необходимые мощности и опыт для управления таким большим и сложным месторождением», – заявил высокопоставленный чиновник иракского Миннефти, который отвечает за работу иностранных компаний на юге страны. Другой высокопоставленный чиновник министерства подтвердил эту позицию.

Контекст

«Лукойл» пытается избавиться от своих международных активов после введения американских санкций против компании. После того, как Ирак приостановил денежные и нефтяные выплаты российской компании, «Лукойл» объявил форс-мажор на месторождении.

В прошлом месяце Reuters сообщал, что Exxon вместе с Chevron рассматривает возможность приобретения части международного портфеля «Лукойла». Министерство финансов США разрешило потенциальным покупателям вести переговоры с «Лукойлом» до 13 декабря 2025 года, но любая конкретная сделка потребует отдельного одобрения.

В понедельник Министерство нефти Ирака официально сообщило, что пригласило несколько американских нефтяных компаний к переговорам по переходу месторождения Западная Курна-2 под их контроль и планирует провести конкурсный отбор оператора.

Возвращение Exxon Mobil в Ирак началось недавно: компания долго была оператором соседнего месторождения Западная Курна-1, но вышла из проекта в прошлом году. В октябре 2025 года Exxon подписала с Ираком необязательное соглашение о помощи в разработке гигантского месторождения Маджноон и расширении экспорта нефти. Этот шаг стал частью более широкой волны возвращения западных мейджоров (среди которых Chevron, BP и TotalEnergies) в Ирак, который предлагает более привлекательные условия для ускорения добычи нефти и газа.