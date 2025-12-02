Американська нафтогазова компанія Exxon Mobil звернулася до Міністерства нафти Іраку з пропозицією придбати контрольний пакет у 75% операційної частки російської компанії «Лукойл» у гігантському нафтовому родовищі Західна Курна-2. Про це 2 грудня пише Reuters з посиланням п’ять іракських офіційних джерел, безпосередньо обізнаних із ситуацією.

Деталі

Західна Курна-2 – найбільший закордонний актив «Лукойлу» і одне з найбільших нафтових родовищ світу з підтвердженими запасами понад 8 млрд барелів. Наразі родовище забезпечує близько 470–480 000 барелів на добу, що становить приблизно 9% усього видобутку нафти в Іраку (другого за величиною виробника в ОПЕК) і близько 0,5% світового постачання нафти.

Ринкова вартість частки «Лукойлу» оцінюється банківськими джерелами приблизно в $1,6 млрд.

Exxon Mobil вважається в Багдаді пріоритетним претендентом на заміну «Лукойлу». «Exxon – наш бажаний варіант заміни Lukoil. Компанія має необхідні потужності та досвід для управління таким великим і складним родовищем», – заявив високопосадовець іракського Міннафти, який відповідає за роботу іноземних компаній на півдні країни. Інший високопоставлений чиновник міністерства підтвердив цю позицію.

Контекст

«Лукойл» намагається позбутися своїх міжнародних активів після запровадження американських санкцій проти компанії. Після того, як Ірак призупинив грошові та нафтові виплати російській компанії, «Лукойл» оголосив форс-мажор на родовищі.

Минулого місяця Reuters повідомляв, що Exxon разом із Chevron розглядає можливість придбання частини міжнародного портфеля «Лукойлу». Міністерство фінансів США дозволило потенційним покупцям вести переговори з «Лукойлом» до 13 грудня 2025 року, але будь-яка конкретна угода потребуватиме окремого схвалення.

У понеділок Міністерство нафти Іраку офіційно повідомило, що запросило кілька американських нафтових компаній до переговорів щодо переходу родовища Західна Курна-2 під їхній контроль і планує провести конкурсний відбір оператора.

Повернення Exxon Mobil до Іраку почалося недавно: компанія довго була оператором сусіднього родовища Західна Курна-1, але вийшла з проєкту торік. У жовтні 2025 року Exxon підписала з Іраком необов’язкову угоду про допомогу в розробці гігантського родовища Маджноон та розширенні експорту нафти. Цей крок став частиною ширшої хвилі повернення західних мейджорів (серед яких Chevron, BP і TotalEnergies) до Іраку, який пропонує привабливіші умови для прискорення видобутку нафти й газу.