Рынок бутылированной воды достиг почти $1 млрд. За последние годы на нем появилось около десятка новых игроков: инвестбанкир Томаш Фиала, загадочный бизнесмен Александр Свищев, владелец Favbet и производитель лекарств. У кого самые лучшие шансы пошатнуть позицию лидера – компании IDS?

Рынок питьевой воды в Украине в прошлом году вырос на 15% в натуральных показателях и составил 39 млрд грн. «Стабильный неконсолидированный рынок, генерирующий финансовый поток», – говорит вице-президент инвестиционно-банковской компании Altius Capital Вадим Христофоров.

Во время войны немало новых игроков зашло «в воду», надеясь пошатнуть позиции многолетнего лидера – IDS, основные бренды которой «Моршинская» и «Миргородская». В первые месяцы войны Шевченковский суд арестовал 100% корпоративных прав IDS из-за российского совладельца – «Альфа-Групп» Михаила Фридмана.