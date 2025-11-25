Forbes Digital підписка
«Подвинуть «Моршинскую». Кмить, владелец Favbet, фармпроизводитель и другие соперничают с лидером за рынок воды на 39 млрд грн. Каковы шансы?

Юлия Белинская /Forbes Украина
Юлия Белинская
Forbes

8 хв читання

Микола Кміть, ринок води, мінеральна вода /надано пресслужбою Миколи Кмітя

Кмить пришел в водный бизнес 30 лет назад, когда в городке Моршин в Прикарпатье построил завод «Оскар». В середине нулевых минеральная вода «Моршинская» завоевала лидерство на украинском рынке и с тех пор не отдавала его ни на минуту. Фото надано пресслужбою Миколи Кмітя

Рынок бутылированной воды достиг почти $1 млрд. За последние годы на нем появилось около десятка новых игроков: инвестбанкир Томаш Фиала, загадочный бизнесмен Александр Свищев, владелец Favbet и производитель лекарств. У кого самые лучшие шансы пошатнуть позицию лидера – компании IDS?

Рынок питьевой воды в Украине в прошлом году вырос на 15% в натуральных показателях и составил 39 млрд грн. «Стабильный неконсолидированный рынок, генерирующий финансовый поток», – говорит вице-президент инвестиционно-банковской компании Altius Capital Вадим Христофоров.

Во время войны немало новых игроков зашло «в воду», надеясь пошатнуть позиции многолетнего лидера – IDS, основные бренды которой «Моршинская» и «Миргородская». В первые месяцы войны Шевченковский суд арестовал 100% корпоративных прав IDS из-за российского совладельца – «Альфа-Групп» Михаила Фридмана.

