Европейский банк реконструкции и развития и Европейская комиссия предоставляют €100 млн кредита на создание платформы доступного арендного жилья в Украине для внутренне перемещенных лиц и других уязвимых групп, сообщила пресс-служба банка. Жилье будет строить компания американского филантропа Делла Лоя Хансена.

Детали

Деньги получит БФ «Миссия Хансена в Украине», занимающийся решением жилищных вопросов для перемещенных семей. Благодаря инициативе HUM «Лестница к процветанию» проект сочетает модели доступной аренды и аренды с правом выкупа.

Первый транш в размере €7,1 млн пойдет на строительство 182 домов. Далее планируют расширение до 1800 домов в нескольких местах Киевской области до 2029 года.

ЕС оказывает поддержку этой сделке с гарантией первых убытков от Инвестиционной программы для Украины (UIF), инвестиционного подразделения Международного фонда помощи Украине (UF). Проект получит техническую помощь от доноров для усиления его социального и экологического воздействия, добавили в банке.

«Команда Хансена разработала инновационную модель обеспечения доступным жильем в Украине, где благотворительные гранты сочетаются с займами от ЕБРР, подкрепленными гарантией ЕС», – отметили в ЕБРР.

ЕБРР с момента начала полномасштабной войны в 2022 году выделил более €8,5 млрд на поддержку энергетической безопасности, жизненно важной инфраструктуры, продовольственной безопасности, торговли и частного сектора Украины.

Контекст

По собственной оценке, меценат Делл Лой Хансен потратил за три года на помощь Украине $140 млн. Для сравнения: лидер среди иностранных благотворителей Говард Баффет в 2022-м направил на поддержку Украины $148 млн. Самый масштабный проект Хансена связан с жильем. Американец профинансировал ремонт трех десятков домов и возведение дома культуры в селе Слобода в Черниговской области. Установил 450 модульных домов в Макарове, Ирпене, Буче и других местах Киевской области. Построил Hansen Village для 1500 переселенцев в Тарасовке и «Чудо» для 310 пожилых людей в Колонщине. Выкупил и отремонтировал 259 квартир на Софиевской Борщаговке, где в Hansen Apartments живут 800 человек.

В Тарасовке Хансен строит школу за $12 млн на 1200 учеников. Она должна открыться в 2025 году. До 2027-го должны появиться новая очередь Hansen Village, а также Hansen Village 2 в Тарасовке, Lake Forest в Колонщине и Pukhivka Village в Пуховке.

Он также вложит $6 млн в строительство реабилитационного центра в Киеве возле городской больницы №2 (общий бюджет проекта – $22 млн).

Вместе с государством американец финансирует проект «Феникс» – восстановление разрушенных домов на Киевщине. Государство выдает сертификат «еВідновлення», а Хансен доплачивает получателям до $30 000.