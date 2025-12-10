Європейський банк реконструкції та розвитку і Європейська комісія надають €100 млн кредиту на створення платформи доступного орендного житла в Україні для внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих груп, повідомила пресслужба банку. Житло будуватиме компанія американського філантропа Делла Лоя Хансена.

Деталі

Гроші отримає БФ «Місія Хансена в Україні», що займається вирішенням житлових питань для переміщених сімей. Завдяки ініціативі HUM «Сходи до процвітання» проєкт поєднує моделі доступної оренди та оренди з правом викупу.

Перший транш у розмірі €7,1 млн піде на будівництво 182 будинків. Далі планують розширення до 1800 будинків у декількох місцях Київській області до 2029 року.

ЄС надає підтримку цій угоді з гарантією перших збитків від Інвестиційної програми для України (UIF), інвестиційного підрозділу Міжнародного фонду допомоги Україні (UF). Проєкт отримає технічну допомогу від донорів для посилення його соціального та екологічного впливу, додали у банку.

«Команда Хансена розробила інноваційну модель забезпечення доступним житлом в Україні, де благодійні гранти поєднуються з позиками від ЄБРР, підкріпленими гарантією ЄС», – наголосили в ЄБРР.

ЄБРР з моменту початку повномасштабної війни в 2022 році виділив понад €8,5 млрд на підтримку енергетичної безпеки, життєво важливої інфраструктури, продовольчої безпеки, торгівлі та приватного сектору України.

Контекст

За власною оцінкою, меценат Делл Лой Хансен витратив за три роки на допомогу Україні $140 млн. Для порівняння: лідер серед іноземних благодійників Говард Баффет у 2022‐му спрямував на підтримку України $148 млн. Наймасштабніший проєкт Хансена пов’язаний із житлом. Американець профінансував ремонт трьох десятків будинків і зведення будинку культури у селі Слобода на Чернігівщині. Встановив 450 модульних будинків у Макарові, Ірпені, Бучі та інших місцях Київщини. Побудував Hansen Village для 1500 переселенців у Тарасівці та «Чудо» для 310 літніх осіб у Колонщині. Викупив і відремонтував 259 квартир на Софіївській Борщагівці, де у Hansen Apartments мешкають 800 людей.

У Тарасівці Хансен будує школу за $12 млн на 1200 учнів. Вона має відкритися у 2025 році. До 2027‐го мають з’явитися нова черга Hansen Village, а також Hansen Village 2 в Тарасівці, Lake Forest у Колонщині і Pukhivka Village у Пухівці.

Він також вкладе $6 млн у будівництво реабілітаційного центру в Києві біля міської лікарні №2 (загальний бюджет проєкту – $22 млн).

Разом із державою американець фінансує проєкт «Фенікс» – відбудову зруйнованих будинків на Київщині. Держава видає сертифікат «єВідновлення», а Хансен доплачує отримувачам до $30 000.