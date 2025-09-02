Британские цифровые банки Revolut и Starling рассматривают возможность приобретения американских банков для получения банковских лицензий в США и выхода на рынок всех 50 штатов. Такой шаг стал более вероятен после сигналов от регуляторов в Вашингтоне о либерализации подходов к соглашениям при администрации Дональда Трампа, пишет FT .

Подробности

Revolut, крупнейший финтех в Европе, обратился к советникам, среди которых Bank of America, по поводу потенциального приобретения американского банка, по данным издания.

Starling также изучает вариант покупки учреждения как более быстрый путь к получению лицензии, чем подача заявки «с нуля». «Мы рассматриваем оба пути, но, вероятно, более склоняемся к приобретению», – заявил финансовый директор Starling Деклан Фергюсон. Revolut и Bank of America отказались от комментариев.

Эксперты предупреждают, что даже при покупке процесс может быть сложным: американские регуляторы проверяют готовность покупателя поддерживать работу банка. Кроме того, в отличие от Великобритании рынок розничного банкинга в США остается зависимым от физических отделений, что может стать вызовом для цифровых игроков, привыкших работать без них.

Контекст

В США регуляторы смягчили правила слияний и поглощений. Федеральная корпорация по страхованию депозитов и Управление контролера денежного обращения отменили ограничения, ранее усложнявшие сделки.

В июне новая вице-глава Федеральной резервной системы Мишель Боумен заявила о планах ускорить одобрение банковских слияний. Это уже стимулирует британские финтехи ​​более активно искать возможности в США.

Примеры не новы: OakNorth в марте купил Community Unity Bank в Мичигане, объяснив решение желанием быстро закрепиться на американском рынке. Тем временем Klarna рассматривает вариант получения лицензии после запланированного IPO в Нью-Йорке.