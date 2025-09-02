Британські цифрові банки Revolut і Starling розглядають можливість придбання американських банків, щоб отримати банківські ліцензії у США та вийти на ринок усіх 50 штатів. Такий крок став більш імовірним після сигналів від регуляторів у Вашингтоні про лібералізацію підходів до угод за адміністрації Дональда Трампа, пише FT .

Деталі

Revolut, найбільший фінтех у Європі, звернувся до радників, серед яких Bank of America, щодо потенційного придбання американського банку, за даними видання.

Starling також вивчає варіант купівлі установи як швидший шлях до отримання ліцензії, ніж подання заявки «з нуля». «Ми розглядаємо обидва шляхи, але, ймовірно, більш схиляємося до придбання», – заявив фінансовий директор Starling Деклан Фергюсон. Revolut і Bank of America відмовилися від коментарів.

Експерти попереджають, що навіть через придбання процес може бути складним: американські регулятори перевіряють готовність покупця підтримувати роботу банку. Крім того, на відміну від Великої Британії, ринок роздрібного банкінгу в США залишається залежним від фізичних відділень, що може стати викликом для цифрових гравців, які звикли працювати без них.

Контекст

У США регулятори пом’якшили правила щодо злиттів та поглинань. Федеральна корпорація зі страхування депозитів і Управління контролера грошового обігу скасували обмеження, які раніше ускладнювали угоди.

У червні нова віце-голова Федеральної резервної системи Мішель Боумен заявила про плани пришвидшити схвалення банківських злиттів. Це вже стимулює британські фінтехи активніше шукати можливості в США.

Приклади не нові: OakNorth у березні купив Community Unity Bank у Мічигані, пояснивши рішення бажанням швидко закріпитися на американському ринку. Тим часом Klarna розглядає варіант отримання ліцензії після запланованого IPO в Нью-Йорку.