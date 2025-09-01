Forbes Digital підписка
Revolut начала продажу акций сотрудников на вторичном рынке с отметкой в ​​$75 млрд – Bloomberg

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

В 2024 году Revolut получила банковскую лицензию в Великобритании после трехлетней проверки регуляторами /Getty Images

В 2024 году Revolut получила банковскую лицензию в Великобритании после трехлетней проверки регуляторами /Getty Images

Британский финтех-гигант Revolut начал процесс частичной продажи акций сотрудниками, оценивающий компанию в $75 млрд. По условиям сделки каждая акция обойдется в $1381,06, пишет Bloomberg со ссылкой на внутренний документ компании.

  • Эта операция закрепит за Revolut статус одного из самых дорогих финтехов в мире, подняв его оценку с $45 млрд в раунде прошлого года до уровня, превышающего рыночную капитализацию Barclays Plc. При этом речь идет не о публичных торгах, а о частных продажах.
  • Интерес к выкупу бумаг уже проявили как новые, так и действующие инвесторы, отметило агентство.
  • В компании объяснили, что регулярно предоставляют сотрудникам возможность получить ликвидность, однако комментировать сделку до ее завершения отказались.

Контекст

Revolut основан в 2015 году в Лондоне Николаем Сторонским и Владиславом Яценко. Финтех-компания, штаб-квартира которой находится в Лондоне, в прошлом году обогнала HSBC по числу клиентов. Количество пользователей сервиса превысило 60 млн, что помогло ему нарастить выручку на 72% – до $4 млрд.

В 2024 году Revolut получила банковскую лицензию в Великобритании после трехлетней проверки регуляторами, которую усложнили размер компании и вопросы внутренних систем. Несмотря на лицензию, финтех пока не имеет права предоставлять кредиты в стране: сейчас он находится на мобилизационном этапе, когда выстраивает банковскую инфраструктуру и системы контроля. Между тем британское подразделение Revolut может принимать депозиты лишь до 50 000 фунтов стерлингов.

Компания активно расширяет международное присутствие и рассматривает возможность приобретения бизнеса в США, что позволит получить банковскую лицензию на американском рынке.

Если стоимость Revolut достигнет около $150 млрд, ее CEO и соучредитель Николай Сторонский сможет получить около 10% от стоимости компании, об этом писал FT в июне. Это прописано в долгосрочной мотивационной программе, подобной той, которую имел Илон Маск.

