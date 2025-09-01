Британський фінтех-гігант Revolut розпочав процес часткового продажу акцій співробітниками, який оцінює компанію у $75 млрд. За умовами угоди кожна акція коштуватиме $1381,06, пише Bloomberg із посиланням на внутрішній документ компанії.

Деталі

Ця операція закріпить за Revolut статус одного з найдорожчих фінтехів у світі, піднявши його оцінку з $45 млрд у торішньому раунді до рівня, який перевищує ринкову капіталізацію Barclays Plc. При цьому йдеться не про публічні торги, а про приватний продаж.

Зацікавленість у викупі паперів уже проявили як нові, так і чинні інвестори, зазначило агентство.

У компанії пояснили, що регулярно надають співробітникам можливість отримати ліквідність, однак коментувати угоду до її завершення відмовилися.

Контекст

Revolut заснований у 2015 році в Лондоні Миколою Сторонським і Владиславом Яценком. Фінтех-компанія, штаб-квартира якої знаходиться в Лондоні, торік обігнав HSBC за кількістю клієнтів. Кількість користувачів сервісу перевищила 60 млн, що допомогло йому наростити виторг на 72% – до $4 млрд.

У 2024 році Revolut отримала банківську ліцензію у Великій Британії після трирічної перевірки регуляторами, яку ускладнили розмір компанії та питання внутрішніх систем. Попри ліцензію, фінтех поки не має права надавати кредити в країні: зараз він перебуває на «мобілізаційному» етапі, коли вибудовує банківську інфраструктуру та системи контролю. Тим часом британський підрозділ Revolut може приймати депозити лише до 50 000 фунтів стерлінгів.

Компанія активно розширює міжнародну присутність і розглядає можливість придбання бізнесу в США, що дозволить отримати банківську ліцензію на американському ринку.

Якщо вартість Revolut досягне близько $150 млрд, її CEO та співзасновник Микола Сторонський зможе отримати близько 10% вартості компанії, про це писав FT у червні. Це прописано в довгостроковій мотиваційній програмі, подібній до тієї, яку мав Ілон Маск.