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Фонд госимущества будет вынужден взыскать имущество Ocean Plaza за долги, если их не вернут до конца года – и.о. главы ФГИУ

Ольга Чайка /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Ольга Чайка
Forbes

1 хв читання

Фонду государственного имущества Украины (ФГИУ) принадлежит 66,65% ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь», владеющего торговым центром Ocean Plaza, а также кредит этой компании ориентировочной стоимостью $148 млн, проценты по этому кредиту – примерно $67,6 млн. Если компания не вернет долги, Фонд будет вынужден взыскать имущество ТЦ Ocean Plaza, рассказала и.о. главы ФГИУ Иванна Смачило в интервью Forbes Ukraine.

Подробности

  • ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь» должно погасить национализированный долг до 31 декабря 2025 года.
  • Когда срок истечет, Фонд будет вынужден взыскать за долги имущество, определенное в кредитном договоре по ипотечной оговорке – торговый центр и землю под ним, рассказала Смачило.
  • Сумма тела кредита с процентами – более $200 млн, что в 5,5 раза превышает номинальную стоимость актива в $39 млн.
  • Фонд подготовил ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь» к приватизации еще летом 2024-го, по словам Смачило.
  • «Мы не выставили актив на продажу, чтобы потом не требовать у будущего инвестора погасить кредит перед нами, – добавляет она. – Это было бы несправедливо».
  • Взыскание долга по ипотечной оговорке будет происходить через суды. Сколько они будут продолжаться – предугадать трудно, сказала Смачило.

Контекст

В марте 2023 года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) конфисковал торгово-развлекательный центр Ocean Plaza, принадлежавший российским олигархам Аркадию и Игорю Ротенбергам. Тогда в государственный бюджет перешли 100% долей в уставном капитале ООО «Авангард-Виларти», принадлежавших кипрским компаниям Ocean Plaza Project (Cyprus) Limited и Ethoder Investments Limited, а также 66,65% доли ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь».

12 апреля 2024 года стало известно, что ТРЦ Ocean Plaza в Киеве будет выставлено на приватизацию за 1,65 млрд грн.

В июне 2024 года Минюст подал второе исковое заявление в ВАКС о применении санкций в отношении Аркадия и Игоря Ротенбергов, Александра Скоробогатько и Александра Пономаренко. Все эти лица имеют связи с президентом РФ, и их компании занимаются строительством инфраструктурных объектов и производством военной продукции.

4 сентября 2024 года ВАКС удовлетворил иск Минюста, наложив санкции на Аркадия Ротенберга, его сына и еще двух бизнесменов, взыскав в доход государства права требования по кредиту ТРЦ Ocean Plaza. Общий долг составляет $148 млн основного долга и $67,6 млн процентов.

Апелляционная палата ВАКС 10 декабря 2024 года подтвердила решение о национализации долгов столичного ТРЦ Ocean Plaza.

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