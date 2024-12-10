Суд остаточно націоналізував борги ТРЦ Ocean Plaza перед Ротенбергами

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) підтвердила рішення щодо націоналізації боргів столичного ТРЦ Ocean Plaza перед російським олігархам Аркадію та Ігорю Ротенбергам та їх бізнес-партнерів Олександра Скоробогатька та Олександра Пономаренка. Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції. Саме через цей борг Оcean Plaza досі не виставлений на приватизацію.

Деталі

Зокрема, до державного бюджету стягнуто права вимоги: за кредитним договором між ТОВ «ІС «Либідь» та Ethoder Investments Limited від 2009 року; за договором іпотеки від 2014 року між ТОВ «ІС «Либідь» та Ethoder Investments Limited; за договором застави між ТОВ «Авангард-Віларті» та Ethoder Investments Limited.

Рішення Апеляційної палати ВАКС набрало чинності одразу після проголошення та не може бути оскаржене у касаційному порядку.

Контекст

У березні 2023 року ВАКС конфіскував торгово-розважальний центр Ocean Plaza, що належав російським олігархам Аркадію та Ігорю Ротенбергам. Тоді до державного бюджету перейшли 100% часток у статутному капіталі ТОВ «Авангард-Віларті» , які належали кіпрським компаніям Ocean Plaza Project (Cyprus) Limited і Ethoder Investments Limited, а також 66,65% частки ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь».

12 квітня 2024 року стало відомо, що ТРЦ Ocean Plaza в Києві буде виставлено на приватизацію за 1,65 млрд грн.

У червні 2024 року Мінʼюст подав другу позовну заяву до ВАКС про застосування санкцій до Аркадія та Ігоря Ротенбергів, Олександра Скоробогатька та Олександра Пономаренка. Всі ці особи мають звʼязки з президентом Росії, і їхні компанії займаються будівництвом інфраструктурних обʼєктів та виробництвом військової продукції.

Міністерство юстиції заявило про стягнення прав вимоги за кредитними договорами 2009 і 2014 років між власниками ТРЦ Ocean Plaza, ТОВ «ІС «Либідь» і ТОВ «Авангард-Віларті», та компанією Ethoder Investments Limited.

4 вересня 2024 року Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мінʼюсту, наклавши санкції на Аркадія Ротенберга, його сина та ще двох бізнесменів, а також стягнувши у дохід держави права вимоги за кредитом ТРЦ Ocean Plaza. Загальний борг складає $148 млн основного боргу та $67,6 млн відсотків.