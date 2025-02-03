Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Фонд держмайна буде змушений стягнути майно Ocean Plaza за борги, якщо їх не повернуть до кінця року – в.о. голови ФДМУ

Ольга Чайка /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Ольга Чайка
Forbes

1 хв читання

Фонду державного майна України (ФДМУ) належить 66,65% ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь», що володіє торговельним центром Ocean Plaza, а також кредит цієї компанії орієнтовною вартістю $148 млн, відсотки за цим кредитом – приблизно $67,6 млн. Якщо компанія не поверне борги, Фонд буде змушений стягнути майно ТЦ Ocean Plaza, розповіла в.о. голови ФДМУ Іванна Смачило в інтерв’ю Forbes Ukraine.

Деталі

  • ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь» має погасити націоналізований борг до 31 грудня 2025 року.
  • Коли термін спливе, Фонд буде змушений стягнути за борги майно, яке було визначене у кредитному договорі за іпотечним застереженням – торговельний центр і землю під ним, розповіла Смачило.
  • Сума тіла кредиту із відсотками – понад $200 млн, що у 5,5 разів перевищує номінальну вартість активу в $39 млн.
  • Фонд підготував ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь» до приватизації ще влітку 2024-го, за словами Смачило.
  • «Ми не виставили актив на продаж, щоб потім не вимагати у майбутнього інвестора погасити кредит перед нами, – додає вона. – Це було б несправедливо».
  •  Стягнення боргу по іпотечному застереженню відбуватиметься через суди. Скільки вони триватимуть – передбачити важко, сказала Смачило.

Контекст

У березні 2023 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) конфіскував торгово-розважальний центр Ocean Plaza, що належав російським олігархам Аркадію та Ігорю Ротенбергам. Тоді до державного бюджету перейшли 100% часток у статутному капіталі ТОВ «Авангард-Віларті», які належали кіпрським компаніям Ocean Plaza Project (Cyprus) Limited і Ethoder Investments Limited, а також 66,65% частки ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь».

12 квітня 2024 року стало відомо, що ТРЦ Ocean Plaza в Києві буде виставлено на приватизацію за 1,65 млрд грн.

У червні 2024 року Мінʼюст подав другу позовну заяву до ВАКС про застосування санкцій до Аркадія та Ігоря Ротенбергів, Олександра Скоробогатька та Олександра Пономаренка. Всі ці особи мають звʼязки з президентом РФ, і їхні компанії займаються будівництвом інфраструктурних обʼєктів та виробництвом військової продукції.

4 вересня 2024 року ВАКС задовольнив позов Мінʼюсту, наклавши санкції на Аркадія Ротенберга, його сина та ще двох бізнесменів, стягнувши у дохід держави права вимоги за кредитом ТРЦ Ocean Plaza. Загальний борг становить $148 млн основного боргу та $67,6 млн відсотків.

Апеляційна палата ВАКС 10 грудня 2024-го підтвердила рішення про націоналізацію боргів столичного ТРЦ Ocean Plaza.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні