Фонд держмайна буде змушений стягнути майно Ocean Plaza за борги, якщо їх не повернуть до кінця року – в.о. голови ФДМУ

Фонду державного майна України (ФДМУ) належить 66,65% ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь», що володіє торговельним центром Ocean Plaza , а також кредит цієї компанії орієнтовною вартістю $148 млн, відсотки за цим кредитом – приблизно $67,6 млн. Якщо компанія не поверне борги, Фонд буде змушений стягнути майно ТЦ Ocean Plaza, розповіла в.о. голови ФДМУ Іванна Смачило в інтерв’ю Forbes Ukraine .

Деталі

ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь» має погасити націоналізований борг до 31 грудня 2025 року.

Коли термін спливе, Фонд буде змушений стягнути за борги майно, яке було визначене у кредитному договорі за іпотечним застереженням – торговельний центр і землю під ним, розповіла Смачило.

Сума тіла кредиту із відсотками – понад $200 млн, що у 5,5 разів перевищує номінальну вартість активу в $39 млн.

Фонд підготував ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь» до приватизації ще влітку 2024-го, за словами Смачило.

«Ми не виставили актив на продаж, щоб потім не вимагати у майбутнього інвестора погасити кредит перед нами, – додає вона. – Це було б несправедливо».

Стягнення боргу по іпотечному застереженню відбуватиметься через суди. Скільки вони триватимуть – передбачити важко, сказала Смачило.

Контекст

У березні 2023 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) конфіскував торгово-розважальний центр Ocean Plaza, що належав російським олігархам Аркадію та Ігорю Ротенбергам. Тоді до державного бюджету перейшли 100% часток у статутному капіталі ТОВ «Авангард-Віларті», які належали кіпрським компаніям Ocean Plaza Project (Cyprus) Limited і Ethoder Investments Limited, а також 66,65% частки ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь».

12 квітня 2024 року стало відомо, що ТРЦ Ocean Plaza в Києві буде виставлено на приватизацію за 1,65 млрд грн.

У червні 2024 року Мінʼюст подав другу позовну заяву до ВАКС про застосування санкцій до Аркадія та Ігоря Ротенбергів, Олександра Скоробогатька та Олександра Пономаренка. Всі ці особи мають звʼязки з президентом РФ, і їхні компанії займаються будівництвом інфраструктурних обʼєктів та виробництвом військової продукції.

4 вересня 2024 року ВАКС задовольнив позов Мінʼюсту, наклавши санкції на Аркадія Ротенберга, його сина та ще двох бізнесменів, стягнувши у дохід держави права вимоги за кредитом ТРЦ Ocean Plaza. Загальний борг становить $148 млн основного боргу та $67,6 млн відсотків.

Апеляційна палата ВАКС 10 грудня 2024-го підтвердила рішення про націоналізацію боргів столичного ТРЦ Ocean Plaza.