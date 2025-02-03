«Должны были все продать в 1990-х». И.о. главы Фонда госимущества – о долге Ocean Plaza, проблемах Николаевского глиноземного завода и подготовке к приватизации «Укрбуда». Интервью

Фонд госимущества в 2024 году успешно приватизировал гиганта добычи титана – Объединенную горно-химическую компанию – и производителя газобетонных товаров «Аэрок», которого государство забрало у подсанкционного российского бизнесмена Андрея Молчанова. Нынешний план – выставить на продажу десяток компаний в рамках большой приватизации. И.о. главы Фонда госимущества Иванна Смачило рассказала Forbes Ukraine, что, когда и как будет продавать государство (а что – нет)

«Магазины, гостиницы, производство кирпича и стиральных порошков – это не то, на что государство должно тратить ресурс», – убеждена Иванна Смачило, исполняющая обязанности главы Фонда госимущества с сентября 2024 года.

За прошлый год Фонд госимущества должен был обеспечить поступление в госбюджет 4 млрд грн за счет приватизации. Фактически же вышло более 13 млрд грн, говорит Смачило. Самые яркие кейсы – продажа Объединенной горно-химической компании, добывающей титановую руду, а также производителя газобетонной продукции «Аэрок».