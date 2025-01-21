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Производитель танков Leopard и украинская оборонная компания запустили совместное предприятие

Олександр Пикало /из личного архива
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Новое предприятие будет заниматься обслуживанием и ремонтом военной техники, которую KMW поставляет в Силы обороны Украины. /Getty Images

Новое предприятие будет заниматься обслуживанием и ремонтом военной техники, которую KMW поставляет в Силы обороны Украины. Фото Getty Images

Немецкая машиностроительная компания KMW (KNDS Deutschland) запустила совместное предприятие с украинской оборонной компанией. Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин 21 января.

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Подробности

  • Новое предприятие будет заниматься обслуживанием и ремонтом военной техники, которую KMW поставляет в Силы обороны Украины. Первая техника от немецкой компании поступила в Украину еще в 2022 году.
  • По словам Сметанина, украинские специалисты уже прошли подготовку в Германии. На предприятии установлены первые необходимые системы для работы.

Контекст

KNDS (KMW + Nexter Defense Systems) – это объединение двух ведущих европейских производителей сухопутных военных систем: немецкого Krauss-Maffei Wegmann и французского Nexter.

Компания имеет около 9000 сотрудников и в 2022 году зафиксировала оборот в размере €3,2 млрд. Ее продукция включает в себя основные боевые танки, бронетехнику, артиллерийские системы, системы вооружения, боеприпасы, военные мосты, сервисное обслуживание и другое оборудование.

22 марта 2024 года Париж и Берлин подписали соглашение, позволяющее KNDS создать производственное подразделение в Украине.

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