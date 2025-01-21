Виробник танків Leopard і українська оборонна компанія запустили спільне підприємство

Німецька машинобудівна компанія KMW (KNDS Deutschland) запустила спільне підприємство разом з українською оборонною компанією. Про це заявив міністр із питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін 21 січня.

Деталі

Нове підприємство буде займатися обслуговуванням і ремонтом військової техніки, яку KMW поставляє до Сил оборони України. Перша техніка від німецької компанії надійшла до України ще в 2022 році.

За словами Сметаніна, українські спеціалісти вже пройшли підготовку в Німеччині. На підприємстві також встановлено перші необхідні системи для роботи.

Контекст

KNDS (KMW + Nexter Defense Systems) – це обʼєднання двох провідних європейських виробників сухопутних військових систем: німецької Krauss-Maffei Wegmann і французької Nexter.

Компанія має близько 9000 співробітників і в 2022 році зафіксувала оборот у розмірі €3,2 млрд. Її продукція включає основні бойові танки, бронетехніку, артилерійські системи, системи озброєння, боєприпаси, військові мости, сервісне обслуговування та інше обладнання.

22 березня 2024 року Париж і Берлін підписали угоду, яка дозволяє KNDS створити виробничий підрозділ в Україні.