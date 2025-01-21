Виробник танків Leopard і українська оборонна компанія запустили спільне підприємство

Німецька машинобудівна компанія KMW (KNDS Deutschland) запустила спільне підприємство разом з українською оборонною компанією. Про це заявив міністр із питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін 21 січня.
Форум «Вільна» повертається 20 лютого, щоб стати вашим джерелом ідей, знайомств і можливостей. Долучайтеся до заходу за посиланням! 🎟
Деталі
- Нове підприємство буде займатися обслуговуванням і ремонтом військової техніки, яку KMW поставляє до Сил оборони України. Перша техніка від німецької компанії надійшла до України ще в 2022 році.
- За словами Сметаніна, українські спеціалісти вже пройшли підготовку в Німеччині. На підприємстві також встановлено перші необхідні системи для роботи.
Контекст
KNDS (KMW + Nexter Defense Systems) – це обʼєднання двох провідних європейських виробників сухопутних військових систем: німецької Krauss-Maffei Wegmann і французької Nexter.
Компанія має близько 9000 співробітників і в 2022 році зафіксувала оборот у розмірі €3,2 млрд. Її продукція включає основні бойові танки, бронетехніку, артилерійські системи, системи озброєння, боєприпаси, військові мости, сервісне обслуговування та інше обладнання.
22 березня 2024 року Париж і Берлін підписали угоду, яка дозволяє KNDS створити виробничий підрозділ в Україні.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.