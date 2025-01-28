Франция передаст Украине истребители Mirage 2000-5 этой весной (фото)

Франция планирует передать Украине истребители Mirage 2000-5 до конца первого квартала 2025, сообщил министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро в эфире Sud Radio 28 января.

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«Вскоре над Украиной будут летать французские «Миражи». В конце квартала, как объявил президент Франции Эммануэль Макрон», – отметил Барро.

Он добавил, что в конце 2024 г. украинские пилоты и механики завершили летную подготовку на этих истребителях.

Самолет в версии Mirage 2000-5, которую получит Украина, как и версия D, легко адаптируется для запуска ракет SCALP и Storm Shadow, бомб AASM. Версия 2000-5 обеспечивает дополнительные преимущества для украинских Воздушных сил благодаря продвинутым ракетам «воздух–воздух» MICA и способности одновременно отслеживать больше целей, пишет профильное издание WarZone.

Mirage 2000D ВВС Франции Фото: Getty Images Фото Getty Images Mirage 2000D ВВС Франции Фото: Getty Images Фото Getty Images Mirage 2000D ВВС Франции Фото: Getty Images Фото Getty Images Mirage 2000D ВВС Франции Фото: Getty Images Предыдущий слайд Следующий слайд

Контекст

Летом 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении передать Украине истребители Mirage 2000. В октябре французский МИД сообщил, что первые самолеты поступят в начале 2025 года. Франция также взяла на себя обучение украинских пилотов.

По данным французских СМИ, в первой партии будут три истребителя Mirage 2000-5, оснащенные крылатыми ракетами Scalp и бомбами AASM. В общей сложности Украина просила передать 12 таких самолетов.

Французские Mirage 2000 несколько устаревшие, поскольку Франция переходит на более современные Rafale, говорят эксперты. Однако главным преимуществом этих истребителей остается способность запускать дальнобойные крылатые ракеты Scalp, объясняют опрошенные Forbes военные эксперты, что является ключевым для ударов по целям в тылу противника. Американские F-16, полученные Украиной, не совместимы с этими ракетами.