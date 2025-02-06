«Мираж» для ВСУ. Французские истребители Mirage 2000 прибыли в Украину. На что они способны

Украина получила первые французские боевые самолеты Mirage-2000. Какую роль они будут играть в войне против России? (Обновленный текст от 14 февраля 2024-го)

Разговоры о том, что Украина хочет получить французские «Миражи», начались еще в начале 2024 года. Киев просил модификацию «D», однако в июне 2024-го президент Франции Эммануэль Макрон пообещал предоставить даже более модерновую экспортную версию — Mirage 2000-5.

Обучение украинских летчиков и техников началось во Франции прошлым летом. О прибытии первой партии в Украину сообщил французский министр обороны Себастьен Лекорню 6 февраля 2025-го. Самолеты оснащены новой техникой, системами РЭБ и огня «воздух-земля», отмечал ранее министр.

Точное количество самолетов для Украины официально не сообщалось. Однако во французских медиа звучало, что первая партия будет состоять из трех бортов, а всего Украина просила 12.

На что способны Mirage 2000 и как помогут украинской авиации?

Французский «Мираж»

Истребитель Mirage 2000 был создан еще в 1970-х годах французской компанией Dassault. С тех пор пережил ряд модификаций.

Версия Mirage 2000N, появившаяся в 1986 году, могла нести крылатые ракеты с ядерной боеголовкой. На ее основе позже была разработана версия истребителя Mirage 2000D – уже для конвенционного оружия. Французская армия эксплуатирует его с 1994 года.

Характеристики бомбардировщика Mirage 2000D. Фото инфографика Forbes Ukraine

Всего Dassault произвела 86 версий D самолета, отмечает Defense Express. В 2023 году флот Франции имел 65 единиц Mirage 2000D, по данным Military Balance.

Французские истребители Mirage 2000 являются несколько устаревшими самолетами. Франция постепенно переходит на более современные Rafale, говорит Валерий Романенко, авиаэксперт и ведущий научный сотрудник НАУ. «Он [Mirage 2000. – Ред.] может нести ракеты Storm Shadow и Scalp. Это главный их козырь», – добавляет он.

Стоимость Mirage 2000D оценить сложно, поскольку именно эту версию Франция не экспортировала. Среди свежих примеров: Индонезия планировала купить у Катара за $790 млн 12 подержанных Mirage 2000-5. Цена – около $65,8 млн за единицу.

Пилоты ВВС Франции готовятся к посадке на Mirage 2000D во время воздушных учений «Гаруда III» на авиабазе Калайкунда, примерно в 130 км на юго-запад от Калькутты, 21 февраля 2007 года. Фото Getty Images

Замена Су-24М? Как Mirage 2000D смогут использовать ВСУ

Главная и единственная рациональная роль Mirage 2000D для Украины – это запуск дальнобойных крылатых ракет Scalp или подобных Storm Shadow по целям в российском тылу, объясняют опрошенные Forbes военные эксперты. Самолет был специально «заточен» под них.

Американские F-16, которые ВСУ могут вскоре получить, для этих ракет не приспособлены.

SCALP на заводе MBDA во Франции Фото Getty Images

Сейчас Scalp и Storm Shadow запускают модифицированные советские бомбардировщики Су-24М. Этих самолетов у ВСУ мало. По данным Military Balance, на 2023 год у Украины было только пять таких самолетов и девять – у разведывательной версии Cу-24МР, говорит главред Defense Express Олег Катков. «Есть еще вопрос лётного состояния, где брать двигатели к Су-24М», – добавляет он.

Украине было бы достаточно одной эскадрильи Mirage 2000D для дальнобойных ударов, говорит Романенко. Это – 12 самолетов.

Mirage 2000D также может сбрасывать управляемые авиабомбы AASM. Их Франция обещает поставлять Украину по 50 штук в месяц. Дальность поражения этих бомб – до 60–70 км, а боевая часть – 125, 250, 500 и 1000 кг.

Но, скорее всего, AASM будут сбрасывать советские МиГ-29, считает Катков. Их уже подстроили к похожим американским управляемым авиабомбам JADM-ER. «Нет смысла рисковать [вблизи фронта] Mirage 2000D, носителем Scalp», – объясняет он.

Управляемая авиабомба AASM Фото Safran Electronics & Defense

Mirage 2000D проектировался как истребитель-бомбардировщик. В российско-украинской войне самолет не сможет играть роль истребителя, говорит Романенко. Он имеет оружие класса «воздух–воздух» с дальностью всего до 50 км. Этого недостаточно для современного воздушного боя.

«Миражи» никоим образом не будут подменять F-16, говорит Романенко. Они будут выполнять разные боевые задачи. «Основная задача F-16 – бороться с российской авиацией и задачами противовоздушной обороны. Mirage 2000D – дальнобойные удары Scalp и, возможно, частично ПВО», – акцентирует он.

Лучшим вариантом по Mirage-2000 могли бы стать шведские Gripen. Они тоже могут запускать Scalp и Storm Shadow. Но более современные и могли бы играть роль истребителя», – отмечает Романенко.

Французские механики устанавливают ракеты на Mirage 2000D на базе НАТО в Кандагаре, 15 августа 2009 года. Фото Getty Images

Какие могут возникнуть трудности с Mirage 2000D

Mirage 2000D может использовать навигационную и систему связи образца НАТО, работать с западными самолетами дальней разведки AWACS, говорит Романенко.

Проблемными могут оказаться два момента по мнению авиаэксперта.

Инфраструктура. Обслуживание Mirage 2000 отличается от F-16, под которые Украина готовит аэродромы. У французского самолета – другое оборудование, двигатель, радиоэлектроника, вооружение. «Для него нужно будет переоборудовать технико-эксплуатационную часть, где выполняется обслуживание и текущие ремонты самолетов», – объясняет Романенко.

Обслуживание Mirage 2000 отличается от F-16, под которые Украина готовит аэродромы. У французского самолета – другое оборудование, двигатель, радиоэлектроника, вооружение. «Для него нужно будет переоборудовать технико-эксплуатационную часть, где выполняется обслуживание и текущие ремонты самолетов», – объясняет Романенко. Обучение пилотов. Украинские летчики, освоившие F-16, могут переходить на другой американский самолет месяца через три, говорит Романенко. Но на Mirage 2000D нужно больше времени, потому что это другое оборудование.

Если Франция согласится предоставить Украине Mirage 2000D, сроки поставок могут составлять от шести месяцев с момента начала обучения пилотов, считает Романенко.

Оптимистичный сценарий: если подготовка пилотов началась заранее, самолеты могут прибыть и через несколько месяцев, говорит Катков. В противном случае сроки затянутся на год-полтора.