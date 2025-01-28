Франція передасть Україні винищувачі Mirage 2000-5 цієї весни (фото)

Франція планує передати Україні винищувачі Mirage 2000-5 до кінця першого кварталу 2025 року, повідомив міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро в ефірі Sud Radio 28 січня.

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«Незабаром над Україною літатимуть французькі «Міражі». Наприкінці кварталу, як оголосив президент Франції Еммануель Макрон», – зазначив Барро.

Він додав, що наприкінці 2024 року українські пілоти та механіки завершили льотну підготовку на цих винищувачах.

Літак у версії Mirage 2000-5, яку отримає Україна, як і версія D, легко адаптується для запуску ракет SCALP і Storm Shadow, бомб AASM. Версія 2000-5 забезпечує додаткові переваги для українських Повітряних сил завдяки просунутим ракетам «повітря–повітря» MICA та здатності одночасно відстежувати більше цілей, пише профільне видання WarZone.

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Mirage 2000D ВПС Франції Фото: Getty Images Фото Getty Images Mirage 2000D ВПС Франції Фото: Getty Images Фото Getty Images Mirage 2000D ВПС Франції Фото: Getty Images Фото Getty Images Mirage 2000D ВПС Франції Фото: Getty Images Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

Влітку 2024 року президент Франції Еммануель Макрон заявив про намір передати Україні винищувачі Mirage 2000. У жовтні французьке МЗС повідомило, що перші літаки надійдуть на початку 2025 року. Франція також взяла на себе навчання українських пілотів.

За даними французьких ЗМІ, у першій партії буде три винищувачі Mirage 2000-5, оснащені крилатими ракетами Scalp і бомбами AASM. Загалом Україна просила передати 12 таких літаків.

Французькі Mirage 2000 є дещо застарілими, оскільки Франція переходить на сучасніші Rafale, говорять експерти. Однак головною перевагою цих винищувачів залишається здатність запускати далекобійні крилаті ракети Scalp, пояснюють опитані Forbes військові експерти, що є ключовою для ударів по цілях у тилу противника. Американські F-16, які отримала Україна, не сумісні з цими ракетами.