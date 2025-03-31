Франция оштрафовала Apple на €150 млн из-за механизма сбора данных

Французский антимонопольный орган оштрафовал Apple Inc. на €150 млн после продолжительного расследования о том, как компания получает согласие на сбор данных пользователей iOS и как это влияет на рекламодателей. Об этом пишет Bloomberg 31 марта.
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Подробности
- Отмечается, что система прозрачности отслеживания приложений (ATT) от Apple не позволяет разработчикам приложений соблюдать европейские правила конфиденциальности GDPR. Поэтому приложения вынуждены показывать многочисленные всплывающие окна, что затрудняет их использование, пишет издание.
- Apple выразила «разочарование» решением, отметив, что регулятор не указал конкретные изменения в системе ATT. Истцы – группа торговых ассоциаций, представляющих рекламодателей, призвали Apple «немедленно приостановить» систему и внести в нее изменения.
- Регулятор в тексте решения отметил, что система ATT от Apple «не является ни необходимой, ни пропорциональной». Сама система не считается «проблемной», но способ ее внедрения признан «злоупотреблением в контексте конкурентного права».
- Французские органы проверяли, не применяла ли Apple более мягкие правила к себе, чем к другим сервисам. Дело было открыто после жалобы рекламодателей, которые утверждали, что изменения в сборе данных с 2021 года нанесли ущерб их доходам.
- Apple заверила, что ATT «предоставляет пользователям больше контроля над конфиденциальностью через понятный и простой запрос», и подчеркнула, что система одинакова для всех разработчиков.
- Подобные расследования продолжаются в Германии, Польше, Италии и Румынии.
Контекст
В начале марта Reuters, ссылаясь на источники, сообщило, что Европейская комиссия пока не намерена налагать значительные штрафы на Apple и Meta за нарушение Закона о цифровых рынках (DMA). Это связано с угрозами Дональда Трампа ввести высокие пошлины в ответ на «непропорциональные» санкции против американских технологических компаний.
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