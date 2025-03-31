Франция оштрафовала Apple на €150 млн из-за механизма сбора данных

Французский антимонопольный орган оштрафовал Apple Inc. на €150 млн после продолжительного расследования о том, как компания получает согласие на сбор данных пользователей iOS и как это влияет на рекламодателей. Об этом пишет Bloomberg 31 марта.

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Отмечается, что система прозрачности отслеживания приложений (ATT) от Apple не позволяет разработчикам приложений соблюдать европейские правила конфиденциальности GDPR. Поэтому приложения вынуждены показывать многочисленные всплывающие окна, что затрудняет их использование, пишет издание.

Apple выразила «разочарование» решением, отметив, что регулятор не указал конкретные изменения в системе ATT. Истцы – группа торговых ассоциаций, представляющих рекламодателей, призвали Apple «немедленно приостановить» систему и внести в нее изменения.

Регулятор в тексте решения отметил, что система ATT от Apple «не является ни необходимой, ни пропорциональной». Сама система не считается «проблемной», но способ ее внедрения признан «злоупотреблением в контексте конкурентного права».

Французские органы проверяли, не применяла ли Apple более мягкие правила к себе, чем к другим сервисам. Дело было открыто после жалобы рекламодателей, которые утверждали, что изменения в сборе данных с 2021 года нанесли ущерб их доходам.

Apple заверила, что ATT «предоставляет пользователям больше контроля над конфиденциальностью через понятный и простой запрос», и подчеркнула, что система одинакова для всех разработчиков.

Подобные расследования продолжаются в Германии, Польше, Италии и Румынии.

Контекст

В начале марта Reuters, ссылаясь на источники, сообщило, что Европейская комиссия пока не намерена налагать значительные штрафы на Apple и Meta за нарушение Закона о цифровых рынках (DMA). Это связано с угрозами Дональда Трампа ввести высокие пошлины в ответ на «непропорциональные» санкции против американских технологических компаний.