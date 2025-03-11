Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

ЕС воздержится от крупных штрафов для Apple и Meta за нарушение закона о цифровых рынках – Reuters

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Окончательный вердикт будет вынесен до конца марта /Getty Images

Окончательный вердикт будет вынесен до конца марта Фото Getty Images

Европейская комиссия не планирует в ближайшее время применять значительные штрафы в отношении компаний Apple и Meta за нарушение Закона о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — річний доступ до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Деталі та замовлення

Подробности

  • Антимонопольный орган ЕС сосредоточен на обеспечении соблюдения закона, а не на наказании компаний, пишет издание. К тому же Еврокомиссия учла, что выявленные нарушения не носили длительного характера.
  • Источники отмечают, что окончательное решение о штрафах еще не принято и ситуация может измениться. Ожидается, что вердикт будет вынесен до конца марта.
  • Ранее Meta заявила, что считает претензии регуляторов чрезмерными, невзирая на ее усилия отвечать требованиям ЕС. Apple отметила, что изменения в рамках DMA повышают риски для пользователей и разработчиков из-за угроз от вредоносных программ и мошенничества.

Контекст

Согласно Закону о цифровых рынках (DMA), шесть крупных технологических компаний – Alphabet, Apple, Amazon, Meta, ByteDance Ltd. (владелец TikTok) и Microsoft Corp. – обязаны выполнять новые ограничения и требования. Закон касается посредников, предоставляющих услуги поисковых систем, социальных сетей и приложений, которыми пользуются другие компании. Он направлен на создание равных условий для конкуренции и расширение выбора для пользователей.

25 марта 2024 года Европейский союз начал проверку соблюдения этими компаниями положений DMA. В случае нарушений им грозят штрафы: до 10% годового глобального дохода, а при повторных нарушениях – до 20%.

В прошлом месяце президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести пошлины против стран, штрафующих американские компании. В ответ представители ЕС заявили, что их расследования остаются объективными и беспристрастными.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні