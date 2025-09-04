Российский бизнесмен Михаил Фридман обратился к властям Испании с просьбой поддержать исключение его из санкционного списка ЕС. Акционер LetterOne, контролирующий испанскую сеть супермаркетов Dia, пообещал инвестиции и развитие бизнеса в стране. Об этом пишет El Mundo со ссылкой на соответствующее письмо.

Подробности

Фридман обратился к правительству Испании через Dia и LetterOne. Он пообещал значительные инвестиции в испанский бизнес, анонсировал планы финансирования секторов энергетики и зеленой трансформации.

По данным издания, чтобы аргументировать свое обращение, Фридман отметил, что Dia имеет более 2300 магазинов, сеть охватывает 84% домохозяйств в Испании и там трудятся около 100 000 человек. Кроме того, Фридман заявил о планах открыть еще 300 магазинов в Испании и ежегодно вкладывать в сеть €180 млн до 2029 года.

Поддержку исключения из санкционного списка уже выразили Венгрия, Словакия и Люксембург, а также положительно относятся к єтому в Италии, Греции, Австрии и Хорватии, а Латвия выступает против, отметило издание.

Контекст

В конце августа стало известно, что люксембургский холдинг LetterOne не может выплатить совладельцам Михаилу Фридману и Петру Авену около $300 млн дивидендов из-за санкций.

Холдинг основали в 2013-м Фридман, Авен, Герман Хан и Алексей Кузьмичев. После санкций части Авена и Фридмана заморозили, их отстранили от управления, но права собственности на акции сохранились.

В 2022 году, после вторжения РФ в Украину, ЕС и Британия ввели санкции против Авена и Фридмана, обвинив их в связях с властями РФ. Их активы в ЕС заморозили, а въезд запретили.

В мае 2022-го бизнесмены подали иск в суд ЕС, и в апреле 2024 года суд отменил санкции за период с февраля 2022-го по март 2023 года из-за отсутствия доказательств их поддержки власти РФ. Однако в марте 2023-го Совет ЕС переформулировал основания санкций, назвав их «ведущими предпринимателями», обеспечивающими доходы правительства РФ.

Оба бизнесмена остаются под санкциями ЕС и Британии и продолжают судебную борьбу. Потери Фридмана от замороженных активов «Альфа-групп» в Люксембурге превышают $15 млрд.