Російський бізнесмен Михайло Фрідман звернувся до влади Іспанії з проханням підтримати виключення його з санкційного списку ЄС. Акціонер LetterOne, яка контролює іспанську мережу супермаркетів Dia, пообіцяв інвестиції та розвиток бізнесу в країні. Про це пише El Mundo з посиланням на відповідний лист.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Фрідман звернувся до уряду Іспанії через Dia та LetterOne. Він пообіцяв значні інвестиції в іспанський бізнес та анонсував плани фінансування секторів енергетики та зеленої трансформації.
- За даними видання, щоб аргументувати своє звернення, Фрідман зазначив, що Dia має понад 2300 магазинів, мережа охоплює 84% домогосподарств у Іспанії і там працюють близько 100 000 людей. Крім того, Фрідман заявив про плани відкрити ще 300 магазинів в Іспанії та щорічно вкладати в мережу €180 млн до 2029 року.
- Підтримку виключення з санкційного списку вже висловили Угорщина, Словаччина та Люксембург, а також позитивно ставляться до цього Італія, Греція, Австрія та Хорватія, а Латвія виступає проти, зазначило видання.
Контекст
Наприкінці серпня стало відомо, що люксембурзький холдинг LetterOne не може виплатити співвласникам Михайлу Фрідману та Петру Авену близько $300 млн дивідендів через санкції.
Холдинг заснували в 2013-му Фрідман, Авен, Герман Хан та Олексій Кузьмичов. Після санкцій частки Авена та Фрідмана заморозили, їх усунули від управління, але права власності на акції збереглися.
У 2022 році, після вторгнення РФ в Україну, ЄС і Британія запровадили санкції проти Авена і Фрідмана, звинувативши їх у зв’язках із владою РФ. Їхні активи в ЄС заморозили, а в’їзд заборонили.
У травні 2022-го бізнесмени подали позов до суду ЄС, і в квітні 2024 року суд скасував санкції за період із лютого 2022-го по березень 2023 року через брак доказів їхньої підтримки влади РФ. Проте в березні 2023-го Рада ЄС переформулювала підстави санкцій, назвавши їх «провідними підприємцями», які забезпечують доходи уряду РФ.
Обидва бізнесмени залишаються під санкціями ЄС і Британії та продовжують судову боротьбу. Втрати Фрідмана від заморожених активів «Альфа-груп» у Люксембурзі перевищують $15 млрд.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.