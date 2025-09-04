Російський бізнесмен Михайло Фрідман звернувся до влади Іспанії з проханням підтримати виключення його з санкційного списку ЄС. Акціонер LetterOne, яка контролює іспанську мережу супермаркетів Dia, пообіцяв інвестиції та розвиток бізнесу в країні. Про це пише El Mundo з посиланням на відповідний лист.

Деталі

Фрідман звернувся до уряду Іспанії через Dia та LetterOne. Він пообіцяв значні інвестиції в іспанський бізнес та анонсував плани фінансування секторів енергетики та зеленої трансформації.

За даними видання, щоб аргументувати своє звернення, Фрідман зазначив, що Dia має понад 2300 магазинів, мережа охоплює 84% домогосподарств у Іспанії і там працюють близько 100 000 людей. Крім того, Фрідман заявив про плани відкрити ще 300 магазинів в Іспанії та щорічно вкладати в мережу €180 млн до 2029 року.

Підтримку виключення з санкційного списку вже висловили Угорщина, Словаччина та Люксембург, а також позитивно ставляться до цього Італія, Греція, Австрія та Хорватія, а Латвія виступає проти, зазначило видання.

Контекст

Наприкінці серпня стало відомо, що люксембурзький холдинг LetterOne не може виплатити співвласникам Михайлу Фрідману та Петру Авену близько $300 млн дивідендів через санкції.

Холдинг заснували в 2013-му Фрідман, Авен, Герман Хан та Олексій Кузьмичов. Після санкцій частки Авена та Фрідмана заморозили, їх усунули від управління, але права власності на акції збереглися.

У 2022 році, після вторгнення РФ в Україну, ЄС і Британія запровадили санкції проти Авена і Фрідмана, звинувативши їх у зв’язках із владою РФ. Їхні активи в ЄС заморозили, а в’їзд заборонили.

У травні 2022-го бізнесмени подали позов до суду ЄС, і в квітні 2024 року суд скасував санкції за період із лютого 2022-го по березень 2023 року через брак доказів їхньої підтримки влади РФ. Проте в березні 2023-го Рада ЄС переформулювала підстави санкцій, назвавши їх «провідними підприємцями», які забезпечують доходи уряду РФ.

Обидва бізнесмени залишаються під санкціями ЄС і Британії та продовжують судову боротьбу. Втрати Фрідмана від заморожених активів «Альфа-груп» у Люксембурзі перевищують $15 млрд.