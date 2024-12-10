Американский регулятор выплатит $72 млн компенсации жертвам «темных схем» игры Fortnite

Федеральная торговая комиссия США (FTC) начала выплату компенсаций на общую сумму $72 млн игрокам Fortnite, которые стади жертвами «темных схем», побудивших детей покупать внутриигровые товары. Об этом пишет GameIndustry 10 декабря.

Подробности

Возмещение начали отправлять в сентябре 2023 года, и на тот момент были представлены интересы более 37 млн человек. Первый этап компенсаций охватывает 629 344 игрока, из которых половина получит средства через PayPal, а другая – чеками. Средняя выплата составляет около $114. Другие игроки, также имеющие право на компенсацию, получат свои деньги в следующих этапах.

В 2022 году FTC признала, что Epic Games незаконно собирала персональные данные детей и позволяла им общаться с незнакомцами, что повышало риски. Также компанию обвинили в использовании «темных схем», заставлявших игроков тратить деньги на внутриигровые покупки. Для разрешения этих обвинений Epic Games выплатила $520 млн, часть из которых направлена на компенсации.

Контекст

Fortnite, выпущенная в 2017 году, быстро обрела популярность и стала одной из самых распространенных видеоигр-шутеров в мире. Последняя оценка стоимости компании Epic Games составила около $32 млрд в апреле 2024 года. Epic Games – американский разработчик видеоигр, имеющий штаб-квартиру в Кэри, штат Северная Каролина. Компания известна благодаря таким игровым сериям, как Gears of War, Fortnite и Unreal Tournament, а также как создатели популярного игрового движителя Unreal Engine.

Fortnite является одной из самых популярных игр среди молодежи из более чем 400 млн игроков по всему миру.

В декабре 2022 года Epic Games согласилась выплатить $520 млн для решения претензий Федеральной торговой комиссии (FTC) по поводу нарушения конфиденциальности данных детей в интернете и манипуляций, побудивших игроков совершать непреднамеренные покупки в игре.