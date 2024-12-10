Американський регулятор виплатить $72 млн компенсації жертвам «темних схем» гри Fortnite

Федеральна торгова комісія США (FTC) розпочала виплату компенсацій на загальну суму $72 млн гравцям Fortnite, які стали жертвами «темних схем» , що спонукали дітей купувати внутрішньоігрові товари. Про це пише GameIndustry 10 грудня.

Деталі

Відшкодування почали надсилати у вересні 2023 року, і на той момент були представлені інтереси понад 37 млн осіб. Перший етап компенсацій охоплює 629 344 гравців, з яких половина отримає кошти через PayPal, а інша – чеками. Середня виплата становить близько $114. Інші гравці, які також мають право на компенсацію, отримають свої гроші у наступних етапах.

У 2022 році FTC визнала, що Epic Games незаконно збирала персональні дані дітей та дозволяла їм спілкуватися з незнайомцями, що підвищувало ризики. Також компанію звинуватили у використанні «темних схем», які змушували гравців витрачати гроші на внутрішньоігрові покупки. Для вирішення цих звинувачень Epic Games виплатила $520 млн, частину з яких направлено на компенсації.

Контекст

Fortnite, випущена в 2017 році, швидко здобула популярність і стала однією з найпоширеніших відеоігор-шутерів у світі. Остання оцінка вартості компанії Epic Games становила майже $32 млрд в квітні 2024 року. Epic Games – американський розробник відеоігор, що має штаб-квартиру в Кері, штат Північна Кароліна. Компанія відома завдяки таким ігровим серіям, як Gears of War, Fortnite і Unreal Tournament, а також як творці популярного ігрового рушія Unreal Engine.

Fortnite є однією з найпопулярніших ігор серед молоді з понад 400 млн гравців по всьому світу.

У грудні 2022 року Epic Games погодилася виплатити $520 млн для вирішення претензій Федеральної торгової комісії (FTC) щодо порушення конфіденційності даних дітей в інтернеті та маніпуляцій, які спонукали гравців здійснювати ненавмисні покупки в грі.