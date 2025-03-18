«Газпром» завершил 2024 год с многомиллиардными убытками из-за падения акций нефтяного подразделения

Российская государственная корпорация «Газпром» задекларировала чистый убыток за 2024 год в размере 1,076 трлн рублей ($12,89 млрд) по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). Об этом пишет Reuters.
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Подробности
- Сообщается, что в 2023 году компания получила чистую прибыль в 695,6 млрд рублей, но 2024 год стал для нее рекордно убыточным. Главной причиной финансовых неудач стало снижение рыночной стоимости акций «Газпром нефти» – дочерней структуры концерна.
- Финансовые показатели за 2024 год по международным стандартам (МСФО) «Газпром» планирует опубликовать до конца апреля.
Контекст
В 2023 году «Газпром» впервые за 25 лет зафиксировал чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 629 млрд рублей – самый большой показатель за всю историю компании.
В 2024 году по МСФО «Газпром» вернулся к доходности, получив 989 млрд рублей за период с января по сентябрь. Однако газовый сегмент бизнеса оставался существенно убыточным: за первые шесть месяцев года потери достигли 480,6 млрд рублей, согласно данным отчетности по РСБУ.
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