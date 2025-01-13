«Газпром» готовит массовые увольнения сотрудников на фоне убытков и потери экспорта в Европу

Российский газовый монополист «Газпром», потерявший европейский рынок газа и получивший сотни миллиардов рублей убытков, готовит массовые увольнения сотрудников центрального аппарата. Об этом пишет Moscow Times со ссылкой на росСМИ, которые ознакомились с письмом главе «Газпрома» Алексею Миллеру от заместителя председателя правления Елены Илюхиной.

Подробности

Компания рассматривает возможность сокращения 1600 сотрудников головного офиса. В письме Илюхина указывает на «вызовы, стоящие перед группой «Газпром», и необходимость «оптимизации затрат на всех уровнях управленческих и производственных процессов».

«Газпром» ежегодно тратит 50 млрд рублей только на зарплаты сотрудникам центрального офиса, пишет Илюхина. Их численность, по ее оценкам, можно сократить с 4100 до 2500 человек.

Кандидатов на увольнение «Газпром» планирует выбрать в течение месяца – до 15 февраля.

Контекст

«Газпром» потерял две трети экспорта: в 2023 году его поставки в дальнее зарубежье составляли всего 69 млрд кубометров. Это самый низкий показатель с 1985 года. А экспорт в Европу упал до 28 млрд кубов – до уровня второй половины 1970-х годов.

Надежды Кремля на Китай, которому Владимир Путин предлагал увеличить закупки газа до 100 млрд кубометров в год, оказались тщетными. Си Цзиньпин так и не подписал контракт на строительство газопровода «Сила Сибири – 2», а труба «Сила Сибири – 1», запущенная в конце 2019 года, компенсировала «Газпрому» лишь четверть от прежних поставок в ЕС даже после выхода на полную мощность – 38 млрд кубометров в год.

По итогам 2023 года, «Газпром» получил первый за четверть века чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), а его размер – 629 млрд рублей – стал рекордным за все время существующей компанией.

В 2024 году «Газпром» вернулся к прибыли по МСФО, которая составила 989 млрд рублей за январь – сентябрь. Однако его газовый бизнес остался глубоко убыточным: за первое полугодие потери составили 480,6 млрд. рублей, согласно отчетности по РСБУ.

Прекращение транзита газа через Украину с 1 января 2025 года лишит «Газпром» еще примерно $6 млрд годовой выручки, оценивает аналитик БКС Рональд Смит.