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«Газпром» закінчив 2024 рік з багатомільярдними збитками через падіння акцій нафтового підрозділу

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Російська державна корпорація «Газпром» задекларувала чистий збиток за 2024 рік у розмірі 1,076 трлн рублів ($12,89 млрд) за російськими стандартами бухгалтерського обліку (РСБО). Про це пише Reuters.

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Деталі 

  • Повідомляється, що у 2023 році компанія отримала чистий прибуток у 695,6 млрд рублів, але 2024 рік став для неї рекордно збитковим. Головною причиною фінансових невдач стало зниження ринкової вартості акцій «Газпром нафти» – дочірньої структури концерну.
  • Фінансові показники за 2024 рік за міжнародними стандартами (МСФЗ) «Газпром» планує опублікувати до кінця квітня.

Контекст 

У 2023 році «Газпром» вперше за 25 років зафіксував чистий збиток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) у розмірі 629 млрд рублів – найбільший показник за всю історію компанії.

У 2024 році за МСФЗ «Газпром» повернувся до прибутковості, отримавши 989 млрд рублів за період із січня по вересень. Проте газовий сегмент бізнесу залишався суттєво збитковим: за перші шість місяців року втрати сягнули 480,6 млрд рублів, згідно з даними звітності за РСБО.

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