Герман Сметанин вернулся на должность гендиректора «Укроборонпрома»

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Набсовет АО «Украинская оборонная промышленность» во второй раз избрал Германа Сметанина на должность генерального директора. Об этом говорится в сообщении компании от 20 августа.

  • Поиск, отбор и оценку 14 кандидатов проводила международная компания Odgers Berndtson. Она специализируется на подборе руководителей высшего уровня и имеет ряд успешных кейсов в ведущих украинских и иностранных бизнесах.
  • Решение о назначении нового генерального директора было принято после финальных собеседований с кандидатами, попавшими в шорт-лист по результатам предварительного отбора.

Контекст

До назначения на должность генерального директора «Укроборонпрома» в 2023 году Герман Сметанин занимал должности в Харьковском конструкторском бюро машиностроения (входит в состав «Укроборонпрома») и Львовском бронетанковом заводе.

Он также руководил производством на заводе имени Малышева, а затем возглавлял Харьковский бронетанковый завод. Сметанин участвовал в создании бронированной машины «Дозор», бронированных ремонтно-эвакуационных машин «Зубр» и «Лев», а также в модернизации танка Т-64. В 2021-м Харьковский бронетанковый завод, под его руководством, был одним из немногих предприятий «Укроборонпрома», у которых не было проблем с финансированием и государственными заказами, по крайней мере, по открытым данным.

В 2024 году Сметанин занял должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

В июле 2025-го президент Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить Кабинет министров Украины, что повлекло за собой кадровые изменения в правительстве. Так, бывший премьер-министр Денис Шмыгаль был назначен министром обороны, а Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности было ликвидировано, присоединив его к Министерству обороны.

