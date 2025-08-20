Наглядова рада АТ «Українська оборонна промисловість» вдруге обрала Германа Сметаніна на посаду генерального директора. Про це йдеться у повідомленні компанії від 20 серпня.

Деталі

Пошук, відбір та оцінку кандидатів, яких було 14, проводила міжнародна компанія Odgers Berndtson. Вона спеціалізується на доборі керівників найвищого рівня та має низку успішних кейсів у провідних українських й іноземних бізнесах.

Рішення про призначення нового генерального директора було ухвалено після фінальних співбесід із кандидатами, які потрапили до шорт-листа за результатами попереднього відбору.

Контекст

До призначення на посаду генерального директора «Укроборонпрому» у 2023 році Герман Сметанін обіймав посади у Харківському конструкторському бюро машинобудування (входить до складу «Укроборонпрому») та на Львівському бронетанковому заводі.

Він також керував виробництвом на заводі імені Малишева, а згодом очолював Харківський бронетанковий завод. Сметанін брав участь у створенні броньованої машини «Дозор», броньованих ремонтно-евакуаційних машин «Зубр» і «Лев», а також у модернізації танка Т-64. У 2021-му Харківський бронетанковий завод, під його керівництвом, був одним із небагатьох підприємств «Укроборонпрому», які не мали проблем із фінансуванням та державними замовленнями, принаймні за відкритими даними.

У 2024 році Сметанін обійняв посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

У липні 2025-го президент Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити Кабінет міністрів України, що спричинило кадрові зміни в уряді. Так, колишній прем’єр-міністр Денис Шмигаль був призначений міністром оборони, а Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості ліквідували, приєднавши його до Міністерства оборони.