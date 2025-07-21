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Семь министерств сократили до трех – решение правительства

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Кабинет Министров Украины на заседании 21 июля принял решение о реорганизации структуры министерств, в результате которой четыре министерства прекратили свое существование. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, который остался в должности, несмотря на назначение новой премьер-министра.

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Подробности

  • Министерство социальной политики переименовано в Министерство социальной политики, семьи и единства Украины. К нему присоединено Министерство национального единства, созданное в 2024 году.
  • Министерство экономики получило новое название – Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. Министерство аграрной политики и продовольствия и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов ликвидированы.
  • Министерство по стратегическим отраслям промышленности также ликвидировано. Его полномочия, в частности, относительно государственной промышленной политики, военно-промышленной политики, авиастроения и космической деятельности, переданы в Министерство обороны.
  • После реорганизации в структуре Кабинета Министров останется 15 министерств.

Контекст

17 июля Верховная Рада Украины поддержала представление президента Владимира Зеленского о назначении Юлии Свириденко на должность премьер-министра. В тот же день парламент утвердил Андрея Сибигу на должность министра иностранных дел, а бывшего премьер-министра Дениса Шмыгаля назначил министром обороны.

Кроме того, Рада путем пакетного голосования утвердила новый состав Кабинета Министров. С полным перечнем членов правительства можно ознакомиться по ссылке.

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