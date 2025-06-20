Министерство по стратегическим отраслям промышленности и Kyiv School of Economics подписали меморандум о сотрудничестве и запускают Smart Force Academy – бесплатную образовательную программу для развития лидеров украинских оборонных компаний, сообщил глава министерства Герман Сметанин 20 июня.

Ключевые факты

В течение года владельцы и руководители предприятий оборонной экосистемы смогут пройти обучение по выбранным модулям или темам. Ожидается, что это поможет им улучшить практические знания, масштабировать свои производства и наладить новые партнерства.

«Для нас важно, чтобы производители грамотно вели бизнес, умели налаживать операционную эффективность, участвовать в госзакупках и масштабировать процессы», – объяснил Сметанин.

Программа охватит ряд важных для оборонного сектора тем, в том числе продажи государству, стратегия развития, привлечение инвестиций, финансовый менеджмент, R&D, построение процессов и их масштабирование внутри предприятий, операционная эффективность, производственные процессы, а также взаимодействие с иностранными партнерами.

Обучение будет проходить в формате регулярных офлайн-сессий в закрытой безопасной среде. Сессии включают лекции и семинары со свободным слушанием, панельные дискуссии в оборонной бизнес-среде, разбор лучших реальных кейсов с участием ведущих практиков отрасли, а также выездные модули на лучшие предприятия отрасли оборонной промышленности.

Учеба стартует 6 июля 2025 года.

Контекст

В 2024 году производственный потенциал ВПК Украины вырос с $12 млрд до $35 млрд, благодаря чему Украина сама производит более 30% оружия и боеприпасов, которые используют на поле боя Силы обороны, заявлял Сметанин.

В то же время, по оценке президента Владимира Зеленского, стране необходимо $30 млрд, чтобы полноценно развернуть производство продукции военно-промышленного комплекса. Он сообщил, что в ближайшее время страна будет готова к лицензированию систем ПВО.