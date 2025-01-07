Getty Images согласилась на слияние с конкурентом Shutterstock. Соглашение оценивается в $3,7 млрд

Getty Images Holdings Inc. согласилась купить своего конкурента, поставщика стоковых фотографий Shutterstock Inc. Ожидается, что после слияния будет создана комбинированная компания стоимостью около $3,7 млрд, учитывая долги. Об этом пишет Bloomberg 7 января. Данное соглашение объединит двух крупнейших поставщиков лицензированного визуального контента в США.

Подробности

Getty Images предлагает $28,85 наличными, или 13,67 своих акций, за каждую акцию Shutterstock. Также акционеры Shutterstock могут выбрать получить оплату в виде смешанного пакета наличных и акций Getty.

В случае успешного завершения сделки акционеры Getty будут владеть 54,7% новой компании, а акционеры Shutterstock – остальным. Генеральный директор Getty Images Крэйг Питерс продолжит выполнять свои обязанности и после слияния.

Это соглашение объединит двух крупнейших поставщиков лицензированного визуального контента в США, что позволит сократить расходы и увеличить рентабельность, предлагая более широкий спектр услуг медиа, рекламы и индустрии контента. Слияние, вероятно, привлечет внимание антимонопольных органов.

По состоянию на закрытие торгов в понедельник Getty Images, которая имеет долг в $1,4 млрд, потеряла 73% своей рыночной стоимости с момента выхода на биржу в июле 2022 года. Shutterstock упал на 50% за тот же период. После объявления во вторник акции Shutterstock подскочили на 44%, а Getty – на 100%.

Контекст

Переговоры между Getty Images и Shutterstock о возможном слиянии начались в середине 2024 года, когда обе компании начали обсуждать стратегии адаптации к технологиям искусственного интеллекта, в частности генеративным AI-инструментам, таким как Midjourney и DALL-E. Эти инструменты способны создавать изображения и видео на основе текстовых запросов, что представляет серьезную конкуренцию традиционным поставщикам визуального контента, пишет Reuters.

Getty Images, основанная в 1995 году, является ведущим поставщиком стокового контента, включая фотографии, видео и иллюстрации. К ее брендам относятся Getty Images, iStock и Unsplash, говорится на сайте компании. Getty сотрудничает более чем с 70 эксклюзивными партнерами, такими как AFP, Walt Disney и BBC Studios, а также с FIFA, Formula One и NBA, для распространения контента и управления правами.

Базирующаяся в Нью-Йорке Shutterstock является глобальной платформой для лицензирования разнообразного контента, включая 3D-модели, видео, музыку, фотографии, векторные изображения и иллюстрации.