Getty Images погодилася на злиття із конкурентом Shutterstock. Угоду оцінюють у $3,7 млрд

Getty Images Holdings Inc. погодилася придбати свого конкурента, постачальника стокових фотографій Shutterstock Inc. Очікується, що після злиття буде створено комбіновану компанію вартістю близько $3,7 млрд, враховуючи борги. Про це пише Bloomberg 7 січня. Ця угода об'єднає двох найбільших постачальників ліцензованого візуального контенту в США.

Деталі

Getty Images пропонує $28,85 готівкою, або 13,67 своїх акцій, за кожну акцію Shutterstock. Також акціонери Shutterstock можуть обрати отримати оплату у вигляді змішаного пакета з готівки та акцій Getty.

У разі успішного завершення угоди акціонери Getty володітимуть 54,7% нової компанії, а акціонери Shutterstock – рештою. Генеральний директор Getty Images Крейг Пітерс продовжить виконувати свої обов'язки й після злиття.

Ця угода об'єднає двох найбільших постачальників ліцензованого візуального контенту в США, що дозволить скоротити витрати й збільшити рентабельність, пропонуючи більш широкий спектр послуг медіа, реклами та індустрії контенту, пише видання. Злиття, ймовірно, приверне увагу антимонопольних органів.

Станом на закриття торгів у понеділок Getty Images, яка має борг у $1,4 млрд, втратила 73% своєї ринкової вартості з моменту виходу на біржу в липні 2022 року. Shutterstock знизився на 50% за той самий період. Після оголошення у вівторок акції Shutterstock підскочили на 44%, а Getty – на 100%.

Контекст

Переговори між Getty Images та Shutterstock про можливе злиття розпочалися в середині 2024 року, коли обидві компанії почали обговорювати стратегії адаптації до технологій штучного інтелекту, зокрема генеративних AI-інструментів, таких як Midjourney та DALL-E. Ці інструменти здатні створювати зображення й відео на основі текстових запитів, що становить серйозну конкуренцію традиційним постачальникам візуального контенту, пише Reuters.

Getty Images, заснована в 1995 році, є провідним постачальником стокового контенту, включаючи фотографії, відео та ілюстрації. До її брендів належать Getty Images, iStock та Unsplash, йдеться на сайті компанії. Getty співпрацює більш як із 70 ексклюзивними партнерами, такими як AFP, Walt Disney та BBC Studios, а також з FIFA, Formula One і NBA, для поширення контенту та управління правами.

Shutterstock, що базується в Нью-Йорку, є глобальною платформою для ліцензування різноманітного контенту, включаючи 3D-моделі, відео, музику, фотографії, векторні зображення та ілюстрації.