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мережа Mashket /предоставлено пресс-службой
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Новая звезда продуктового ритейла. Сеть Mashket – лидер по темпам роста в 2024 году. Как региональный игрок открыл больше магазинов, чем АТБ и Fozzy?

Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
Forbes

3 хв читання

К декабрю 2024-го сеть Mashket насчитывала почти 70 магазинов в шести областях. Фото предоставлено пресс-службой

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Mashket вошел в тройку активных розничных сетей по количеству открытых магазинов в 2024 году, по данным RAU. Впереди только аптеки «Подорожник» и мультимаркет «Аврора». Среди продуктовых сетей ритейлер опередил АТБ, «Thrash!Траш!» и Фора». За год Mashket увеличился на 67 новых магазинов. В чем его секрет?

Сеть магазинов возле дома Mashket ворвалась в ритейл-рынок Украины в 2024-м. За год открыли 67 новых торговых точек, еще 10 – переформатированы из сети «Домашний маркет», рассказывает основатель Павел Варшавский.

За 2024 сеть расширилась с двух до шести областей. К Киевской и Винницкой добавили Черновицкую, Ровенскую, Хмельницкую и Житомирскую. Магазины работают в 16 городах, в том числе два маркета есть в Киеве, по данным мобильного приложения Mashket.

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