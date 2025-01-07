Новая звезда продуктового ритейла. Сеть Mashket – лидер по темпам роста в 2024 году. Как региональный игрок открыл больше магазинов, чем АТБ и Fozzy?

Mashket вошел в тройку активных розничных сетей по количеству открытых магазинов в 2024 году, по данным RAU. Впереди только аптеки «Подорожник» и мультимаркет «Аврора» . Среди продуктовых сетей ритейлер опередил АТБ, «Thrash!Траш!» и Фора». За год Mashket увеличился на 67 новых магазинов. В чем его секрет?

Сеть магазинов возле дома Mashket ворвалась в ритейл-рынок Украины в 2024-м. За год открыли 67 новых торговых точек, еще 10 – переформатированы из сети «Домашний маркет», рассказывает основатель Павел Варшавский.

За 2024 сеть расширилась с двух до шести областей. К Киевской и Винницкой добавили Черновицкую, Ровенскую, Хмельницкую и Житомирскую. Магазины работают в 16 городах, в том числе два маркета есть в Киеве, по данным мобильного приложения Mashket.