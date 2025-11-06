Глобальный долг достиг рекордных $307 трлн во втором квартале года, несмотря на то что повышение процентных ставок сдерживало банковское кредитование. Рост возглавляли рынки США и Японии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Институт международных финансов (IIF).

Подробности

Ассоциация финансовых услуг отметила, что глобальный долг в долларовом выражении вырос на $10 трлн за первое полугодие 2023 года и на $100 трлн за последнее десятилетие.

Последний рост повысил соотношение глобального долга к ВВП уже второй квартал подряд – до 336%. Замедление экономического роста вместе с уменьшением темпов инфляции привело к тому, что номинальный ВВП расширялся медленнее, чем долговые уровни, и это стало причиной повышения долгового коэффициента, говорится в отчете.

«Соотношение долга к ВВП фактически возобновило восходящую траекторию», – заявил Эмре Тифтик, директор по исследованиям устойчивого развития IIF, на пресс-конференции.

«В частности, этот рост происходит после семи кварталов подряд снижения долговых коэффициентов и преимущественно отражает ослабление инфляционного давления».

IIF заявил, что с учетом смягчения давления на заработную плату и цены, даже если не достигнуты целевые показатели, они ожидают, что соотношение долга к объему производства превысит 337% до конца года.

Эксперты и политики в последние месяцы предупреждают о росте уровня долга, который может заставить страны, корпорации и домохозяйства затянуть пояса, сократить расходы и инвестиции, что, в свою очередь, будет тормозить рост и ухудшит уровень жизни.

Более 80% последнего накопления долга пришлось на развитые страны, причем наибольший рост зафиксирован в США, Японии, Великобритании и Франции. Среди развивающихся рынков самые высокие приросты наблюдались в самых крупных экономиках – Китае, Индии и Бразилии.

«Впервые за длительное время тенденции на развивающихся рынках выглядят лучше, чем на развитых», – отметил Тодд Мартинес, со-руководитель команды суверенных рейтингов Америки в Fitch Ratings, спонсировавшей отчет IIF.

«Развитые рынки после пандемии возвращаются к предкризисным фискальным позициям медленнее, чем страны EM, а по многим из них еще и ударил энергетический кризис из-за войны в Украине».

Отчет обнаружил, что долг домохозяйств к ВВП на развивающихся рынках до сих пор превышает доковидные уровни, преимущественно из-за Китая, Кореи и Таиланда. В то же время аналогичный показатель на «зрелых» рынках упал до самого низкого уровня за два десятилетия за первые шесть месяцев года.

«Хорошая новость в том, что долговая нагрузка на потребителей остается преимущественно управляемой», – сказал Тифтик. «Если инфляционное давление будет продолжаться, состояние балансов домохозяйств, особенно в США, послужит подушкой против дальнейших повышений ставок ФРС».

Контекст

В октябре МВФ обнародовал прогноз, согласно которому глобальный государственный долг, вероятно, превысит 100% мирового ВВП до конца этого десятилетия – самый высокий показатель с 1948 года, то есть со времен после Второй мировой войны. Рост расходов по обслуживанию долга усиливает давление на государственные бюджеты, наряду с повышением расходов на оборону и демографическим старением населения.