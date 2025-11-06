Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Глобальный долг вырос до рекордных $307 трлн – IIF

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

2 хв читання

Глобальный долг достиг рекордных $307 трлн во втором квартале года, несмотря на то что повышение процентных ставок сдерживало банковское кредитование. Рост возглавляли рынки США и Японии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Институт международных финансов (IIF).

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • Ассоциация финансовых услуг отметила, что глобальный долг в долларовом выражении вырос на $10 трлн за первое полугодие 2023 года и на $100 трлн за последнее десятилетие.
  • Последний рост повысил соотношение глобального долга к ВВП уже второй квартал подряд – до 336%. Замедление экономического роста вместе с уменьшением темпов инфляции привело к тому, что номинальный ВВП расширялся медленнее, чем долговые уровни, и это стало причиной повышения долгового коэффициента, говорится в отчете.
  • «Соотношение долга к ВВП фактически возобновило восходящую траекторию», – заявил Эмре Тифтик, директор по исследованиям устойчивого развития IIF, на пресс-конференции.
  • «В частности, этот рост происходит после семи кварталов подряд снижения долговых коэффициентов и преимущественно отражает ослабление инфляционного давления».
  • IIF заявил, что с учетом смягчения давления на заработную плату и цены, даже если не достигнуты целевые показатели, они ожидают, что соотношение долга к объему производства превысит 337% до конца года.
  • Эксперты и политики в последние месяцы предупреждают о росте уровня долга, который может заставить страны, корпорации и домохозяйства затянуть пояса, сократить расходы и инвестиции, что, в свою очередь, будет тормозить рост и ухудшит уровень жизни.
  • Более 80% последнего накопления долга пришлось на развитые страны, причем наибольший рост зафиксирован в США, Японии, Великобритании и Франции. Среди развивающихся рынков самые высокие приросты наблюдались в самых крупных экономиках – Китае, Индии и Бразилии.
  • «Впервые за длительное время тенденции на развивающихся рынках выглядят лучше, чем на развитых», – отметил Тодд Мартинес, со-руководитель команды суверенных рейтингов Америки в Fitch Ratings, спонсировавшей отчет IIF.
  • «Развитые рынки после пандемии возвращаются к предкризисным фискальным позициям медленнее, чем страны EM, а по многим из них еще и ударил энергетический кризис из-за войны в Украине».
  • Отчет обнаружил, что долг домохозяйств к ВВП на развивающихся рынках до сих пор превышает доковидные уровни, преимущественно из-за Китая, Кореи и Таиланда. В то же время аналогичный показатель на «зрелых» рынках упал до самого низкого уровня за два десятилетия за первые шесть месяцев года.
  • «Хорошая новость в том, что долговая нагрузка на потребителей остается преимущественно управляемой», – сказал Тифтик. «Если инфляционное давление будет продолжаться, состояние балансов домохозяйств, особенно в США, послужит подушкой против дальнейших повышений ставок ФРС».

Контекст

В октябре МВФ обнародовал прогноз, согласно которому глобальный государственный долг, вероятно, превысит 100% мирового ВВП до конца этого десятилетия – самый высокий показатель с 1948 года, то есть со времен после Второй мировой войны. Рост расходов по обслуживанию долга усиливает давление на государственные бюджеты, наряду с повышением расходов на оборону и демографическим старением населения.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні