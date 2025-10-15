Международный валютный фонд прогнозирует, что глобальный государственный долг, вероятно, превысит 100% мирового ВВП к концу этого десятилетия, достигнув самого высокого уровня с 1948 года, после Второй мировой войны. Об этом говорится в отчете МВФ «Фискальный монитор», опубликованном 15 октября. Рост расходов на обслуживание долга создает дополнительное давление на государственные бюджеты наряду с увеличением расходов на оборону и старением населения.

Подробности

«Высокие дефициты и долги, а также расходы, превышающие налоговые поступления, приведут к росту долга до уровней, угрожающих финансовой стабильности и устойчивости», – отмечает МВФ. По прогнозам фонда, глобальный долг может достичь 123% ВВП к 2029 году.

На этой неделе в Вашингтоне проходит ежегодное собрание МВФ и Всемирного банка, где министры финансов и руководители центральных банков обсуждают пути решения проблем медленного экономического роста, устойчивой инфляции и бюджетных ограничений.

Отчет МВФ подчеркивает, что период дешевых заимствований, продолжавшийся между глобальным финансовым кризисом и пандемией COVID-19, завершился, а расходы на обслуживание долга уже тяготят бюджеты.

«Процентные ставки на глобальных рынках значительно выросли, и их дальнейшее развитие остается очень неопределенным», – говорится в отчете.

МВФ также отметил, что значительная часть государственных расходов направляется на оплату труда: в среднем 25% расходов в развитых экономиках и 28% в развивающихся странах. «Расходы на пенсии, образование, здравоохранение и заработную плату, как правило, устойчивы», – добавляет отчет.

Контекст

В сентябре 2025 года, по данным МВФ, общий мировой долг вырос до $251 трлн. Темпы роста долга превышают допандемический период, хотя в 2024-м они были ниже, чем в 2023 году. В 2025-м высокий уровень долговой нагрузки сохранится, особенно в таких странах, как США, Франция, Китай, Индия и Бразилия.