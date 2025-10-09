Подразделение Google Cloud представило платформу искусственного интеллекта Gemini Enterprise, которая должна помогать офисным работникам автоматизировать сложные задачи и создавать контент. Это усиливает конкуренцию компании с Microsoft и OpenAI в сфере корпоративных ИИ-решений, пишет Bloomberg .

Подробности

Gemini Enterprise, представленная накануне мероприятия Gemini at Work, предлагает пользователям единый интерфейс для работы с корпоративными данными, поиска информации и выполнения различных задач с помощью ИИ-агентов.

Платформа объединяет ключевые технологии Google – модели Gemini, генеративный ИИ, собственные и посторонние агенты. Она интегрируется с бизнес-приложениями, в частности, Salesforce и SAP, и позволяет сотрудникам взаимодействовать с корпоративными данными и запускать бизнес-процессы без навыков программирования.

Стоимость пользования будет составлять $30 в месяц на одного работника.

Цель проекта Gemini Enterprise – «демократизировать доступ к искусственному интеллекту» в компаниях, отметил гендиректор Google Cloud Томас Куриан.

На презентации представители Google показали, как маркетолог может с помощью Campaigns Agent создать праздничную кампанию: ИИ самостоятельно проводит исследования, выявляет дефицит товаров, формирует заказы через платформу ServiceNow, готовит письма для менеджеров и создает рекламные материалы с использованием генерации изображений и видео.

Google отмечает, что Gemini Enterprise будет доступна во всех странах, где продаются продукты Google Cloud, и будет поддерживать более 10 языков с момента запуска.

Контекст

Google активно продвигает Gemini, чтобы конкурировать с ChatGPT, Grok, Siri и другими цифровыми ассистентами. Обновления делают Gemini более универсальным, встроенным и персонализированным, что может привлечь больше пользователей. Google заявляет о 400 млн активных пользователей ежемесячно.

По данным компании, девять из 10 ведущих ИИ-лабораторий мира используют ее вычислительные мощности, а объем невыполненных контрактных обязательств компании в облачном бизнесе составляет $106 млрд.