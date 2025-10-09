Підрозділ Google Cloud представив платформу штучного інтелекту Gemini Enterprise, яка має допомагати офісним працівникам автоматизувати складні завдання та створювати контент. Це посилює конкуренцію компанії з Microsoft і OpenAI у сфері корпоративних ШІ-рішень, пише Bloomberg .

Деталі

Gemini Enterprise, яку презентували напередодні заходу Gemini at Work , пропонує користувачам єдиний інтерфейс для роботи з корпоративними даними, пошуку інформації та виконання різних завдань за допомогою ШІ-агентів.

, пропонує користувачам єдиний інтерфейс для роботи з корпоративними даними, пошуку інформації та виконання різних завдань за допомогою ШІ-агентів. Платформа об’єднує ключові технології Google – моделі Gemini, генеративний ШІ, власні та сторонні агенти. Вона інтегрується з бізнес-застосунками, зокрема Salesforce і SAP, і дозволяє працівникам взаємодіяти з корпоративними даними та запускати бізнес-процеси без навичок програмування.

Вартість користування становитиме $30 на місяць за одного працівника.

Мета проєкту Gemini Enterprise – «демократизувати доступ до штучного інтелекту» в компаніях, зазначив гендиректор Google Cloud Томас Куріан.

На презентації представники Google показали, як маркетолог може за допомогою Campaigns Agent створити святкову кампанію: ШІ самостійно проводить дослідження, виявляє дефіцит товарів, формує замовлення через платформу ServiceNow, готує листи для менеджерів і створює рекламні матеріали з використанням генерації зображень та відео.

Google зазначає, що Gemini Enterprise буде доступна у всіх країнах, де продаються продукти Google Cloud, і підтримуватиме понад десяток мов із моменту запуску.

Контекст

Google активно просуває Gemini, щоб конкурувати з ChatGPT, Grok, Siri та іншими цифровими асистентами. Оновлення роблять Gemini більш універсальним, інтегрованим і персоналізованим, що може залучити більше користувачів. Google заявляє про 400 млн активних користувачів щомісяця.

За даними компанії, дев’ять із 10 провідних ШІ-лабораторій світу використовують її обчислювальні потужності, а обсяг невиконаних контрактних зобов’язань компанії у хмарному бізнесі сягає $106 млрд.