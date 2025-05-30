Финансово-промышленная группа DCH Investment Management, принадлежащая бизнесмену Александру Ярославскому, прекращает все проекты, связанные с онлайн- и офлайн-гемблингом. Об этом говорится в сообщении компании от 30 мая.

Подробности

Отмечается, что при утверждении новой стратегии развития DCH приняла решение отказаться от развития азартных игр.

Группа сосредоточится на финтехе, электронной коммерции и страховании, планируя инвестировать около 5 млрд грн в эти сферы в течение следующих трех лет, заявил директор по стратегии DCH Алексей Болховитинов.

«Рынок гемблинга закрыт для новых игроков, поэтому мы выбираем более перспективные направления», – объяснил Болховитинов.

Также в группе прокомментировали получение разрешения от Антимонопольного комитета Украины на приобретение компании, предоставляющей игровые услуги ООО «Нейшн Диджитал Энтертейнмент».

«После анализа мы решили не реализовывать этот проект, как и ряд других, сосредоточившись на направлениях, которые отвечают нашим стратегическим целям и ценностям», – отмечается в сообщении.

Контекст

DCH Investment Management – ​​финансовый холдинг, управляющий инвестициями в металлургию, добычу руды, машиностроение, недвижимость, страхование, банковский сектор и гостиничный бизнес, обладая значительным опытом успешного инвестирования в Украине.

1 мая 2025 года АМКУ разрешил принадлежащей Александру Ярославскому компании «Нью системс холдинг» получить контроль над ООО «Нейшн Диджитал Энтертейнмент». Основателем последней является бывший генеральный директор DCH Артем Александров.

ООО «Нейшн Диджитал Энтертейнмент» создано в мае 2024 года с уставным капиталом 1000 грн. Основатель и конечный бенефициар компании – Александров. По данным NV, в 2024 году на сайтах с предложениями работы отмечалось, что у компании есть до 20 сотрудников и она «работает на передовой индустрии развлечений, создавая увлекательные и высококачественные цифровые продукты».

В другом объявлении говорилось: «Новая компания в сфере легального гемблинга в Украине ищет высококвалифицированного Head of Customer Support для работы в iGaming секторе». По итогам прошлого года чистый убыток компании составил 9,88 млн грн при отсутствии выручки.