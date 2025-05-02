«После войны Kaspi и Rakuten будут здесь». DCH Ярославского покупает маркетплейс Kasta в сложной сделке с кредитами и деньгами Dragon Capital. Какая цель?

DCH Александра Ярославского стала новым мажоритарным владельцем маркетплейса Kasta – сделку уже разрешил Антимонопольный комитет Украины (АМКУ). Сумма и условия приобретения не разглашаются, но известно, что инвесткомпания выкупила долю у CEO и соучредителя Андрея Логвина. Ранее контроль над Kasta якобы имел фонд Dragon Capital, но стороны это отрицают. Что известно об экзите Фиалы, новых владельцах и планах развития Kasta после сделки?