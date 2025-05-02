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«После войны Kaspi и Rakuten будут здесь». DCH Ярославского покупает маркетплейс Kasta в сложной сделке с кредитами и деньгами Dragon Capital. Какая цель?

Таиса Мельник
Таиса Мельник
Forbes
Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes

5 хв читання

кому належить Kasta, продаж Kasta Ярославському /Ілюстрація Аліна Кохан

DCH Ярославский покупает маркетплейс Kasta. Был ли экзит у Фиалы и зачем новому инвестору эта сделка Фото Ілюстрація Аліна Кохан

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DCH Александра Ярославского стала новым мажоритарным владельцем маркетплейса Kasta – сделку уже разрешил Антимонопольный комитет Украины (АМКУ). Сумма и условия приобретения не разглашаются, но известно, что инвесткомпания выкупила долю у CEO и соучредителя Андрея Логвина. Ранее контроль над Kasta якобы имел фонд Dragon Capital, но стороны это отрицают. Что известно об экзите Фиалы, новых владельцах и планах развития Kasta после сделки?

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