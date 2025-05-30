Фінансово-промислова група DCH Investment Management, що належить бізнесмену Олександру Ярославському, припиняє всі проєкти, пов’язані з онлайн- та офлайн-гемблінгом. Про це йдеться у повідомленні компанії від 30 травня.

Деталі

Зазначається, що під час затвердження нової стратегії розвитку DCH ухвалила рішення відмовитися від розвитку азартних ігор.

Група зосередиться на фінтех, електронній комерції та страхуванні, плануючи інвестувати близько 5 млрд грн у ці сфери протягом наступних трьох років, заявив директор зі стратегії DCH Олексій Болховітінов.

«Ринок гемблінгу закритий для нових гравців, тому ми обираємо перспективніші напрями», – пояснив Болховітінов.

Також у групі прокоментували отримання дозволу від Антимонопольного комітету України на придбання компанії, яка надає гральні послуги ТОВ «Нейшн Діджитал Ентертейнмент». Зазначається, що цей дозвіл був частиною стандартної юридичної процедури для оцінки потенційних інвестицій.

«Після аналізу ми вирішили не реалізовувати цей проєкт, як і низку інших, зосередившись на напрямах, які відповідають нашим стратегічним цілям і цінностям», – зазначається в повідомленні.

Контекст

DCH Investment Management – фінансовий холдинг, який управляє інвестиціями в металургію, видобуток руди, машинобудування, нерухомість, страхування, банківський сектор і готельний бізнес, маючи значний досвід успішного інвестування в Україні.

1 травня 2025 року АМКУ дозволив компанії «Нью системс холдинг», що належить Олександру Ярославському, отримати контроль над ТОВ «Нейшн Діджитал Ентертейнмент». Засновником останньої є ексгенеральний директор DCH Артем Александров.

ТОВ «Нейшн Діджитал Ентертейнмент» створено у травні 2024 року зі статутним капіталом 1000 грн. Засновником і кінцевим бенефіціаром компанії є Александров. За даними NV, у 2024 році на сайтах із пропозиціями роботи зазначалося, що компанія має до 20 співробітників і «працює на передовій індустрії розваг, створюючи захопливі та високоякісні цифрові продукти».

В іншому оголошенні йшлося: «Нова компанія у сфері легального гемблінгу в Україні шукає висококваліфікованого Head of Customer Support для роботи в iGaming секторі». За підсумками минулого року чистий збиток компанії склав 9,88 млн грн за відсутності виручки.