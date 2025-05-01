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Инвесткомпания DCH Ярославского купила долю маркетплейса Kasta

Таиса Мельник
Таиса Мельник
Forbes

1 хв читання

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение компании, входящей в инвестиционную группу DCH, на обретение совместного контроля над компанией Dragton Enterprises Limited, материнской компании маркетплейса Kasta. Решение принято на заседании АМКУ 1 мая.

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Подробности

  • Материнская компания Kasta теперь принадлежит ООО «КРВН», входящему в группу DCH Александра Ярославского, ООО «Консалт система» (принадлежит Артему Александрову — многолетнему топ-менеджеру Ярославского) и основателю Kasta Андрею Логвину.
  • Андрей Логвин, основатель и генеральный директор Kasta, и в дальнейшем будет играть ключевую роль в управлении бизнесом, отмечается в пресс-релизе Kasta.
  • «Для меня Kasta – это не просто бизнес, это дело всей жизни. Я и дальше буду заниматься самым важным и воплощать миссию Kasta — удивлять инновациями в онлайн-шопинге, чтобы предоставить клиентам опыт простых, быстрых и выгодных онлайн-покупок», — цитируется в пресс-релизе Логвин.
  • По его словам, появление стратегических партнеров и инвесторов открывает новые горизонты развития: «Kasta остается украинской компанией с локальной экспертизой, но теперь с еще более мощной поддержкой для масштабирования и инноваций».
  • «Мы уверены, что это классическое win-win-партнерство. DCH диверсифицирует свой портфель инвестиций, делает его более устойчивым», — цитируется в пресс-релизе директор по стратегии группы DCH Алексей Болховитинов.
  • По его словам, для Kasta это даст ускорение роста и дополнительные инвестиции в IT-инфраструктуру и маркетинг. «Упрощается выход на международные рынки, появляются новые возможности трансформировать Kasta в полноценную e-commerce экосистему: с логистикой, платежной системой и B2B-платформой», — добавил Болховитинов.

Контекст

Kasta – один из крупнейших маркетплейсов одежды, обуви и аксессуаров в Украине с более чем 5000 партнеров и 2 млн товаров.

Основанная в 2010 году предпринимателем из Донецка Андреем Логвиным компания начинала свою деятельность как интернет-магазин, работавший по модели flash sales. В 2022 году Kasta перешла к работе в формате маркетплейса. В 2023 году Kasta заняла 13-е место в рейтинге 30 крупнейших продавцов в уанете от Forbes Ukraine с выручкой 1 млрд грн.

DCH Investment Management – ​​финансово-промышленная группа Александра Ярославского, управляющая инвестициями в руду и металлургию, машиностроение, недвижимость, страхование, банковский и гостиничный бизнес. У группы есть многолетний опыт эффективного инвестирования в Украине.

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