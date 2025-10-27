Индия и Китай возобновили прямое авиасообщение впервые с 2020 года, когда рейсы между странами были остановлены из-за пандемии COVID-19 и обострения отношений после пограничного конфликта в Гималаях. Об этом пишет BBC .

Подробности

Рейс IndiGo 6E 1703 из индийского города Калькутта приземлился в китайском Гуанчжоу в понедельник, 27 октября. На борту было около 180 пассажиров.

Это решение стало еще одним шагом к нормализации отношений между двумя странами, которые в последнее время постепенно улучшаются, сообщает BBC.

Индийское правительство заявило, что возобновление прямых рейсов будет способствовать контактам между гражданами и оживлению двусторонних обменов.

Представитель китайского консульства Цинь Йон назвал этот день «очень важным для индийско-китайских отношений».

China Eastern готовится запустить маршрут между Шанхаем и Дели с 9 ноября.

Раньше пассажирам приходилось делать несколько пересадок – через Сингапур или другие города.

По данным авиационного аналитика OAG, в 2019 году между Индией и Китаем выполнялось более 2500 регулярных рейсов в год.

Контекст

В 2020 году двусторонние отношения резко ухудшились из-за пандемии COVID-19 и пограничного конфликта. В марте 2020-го прямые авиарейсы (операторы: Air India, China Eastern Airlines) были отменены из-за локдауна и ограничений на путешествия, вызванных начавшейся в Китае пандемией. Торговля упала на 20%, туризм – на 90%. Параллельно в мае–июне 2020 года эскалация в Ладакхе (Галванская долина) привела к кровопролитному столкновению 15 июня: 20 индийских и четыре китайских солдата погибли в рукопашном сражении. Это стало первым смертельным столкновением за 45 лет, спровоцировав размещение 100 000 войск вдоль LAC, запрещение 59 китайских приложений (TikTok) в Индии и бойкот товаров.

Отмена авиарейсов стала не только следствием пандемии, но и политической реакцией Индии на конфликт. С 2020 по 2024 годы страны провели 21 раунд переговоров, достигнув частичного разоружения в Ладакхе (октябрь 2024-го). Напряженные отношения блокировали возобновление рейсов, невзирая на экономические потребности (торговый дефицит Индии – $100 млрд). Только после визита премьера Моди на саммит ШОС в Китае (сентябрь 2025-го) и соглашения о патрулировании границы появились условия для возобновления рейсов 26 октября 2025 года (IndiGo, Калькутта–Гуанчжоу).