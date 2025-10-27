Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Индия и Китай возобновили прямые авиарейсы после пятилетнего перерыва. Подробности

Forbes

1 хв читання

Индия и Китай возобновили прямое авиасообщение впервые с 2020 года, когда рейсы между странами были остановлены из-за пандемии COVID-19 и обострения отношений после пограничного конфликта в Гималаях. Об этом пишет BBC.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • Рейс IndiGo 6E 1703 из индийского города Калькутта приземлился в китайском Гуанчжоу в понедельник, 27 октября. На борту было около 180 пассажиров.
  • Это решение стало еще одним шагом к нормализации отношений между двумя странами, которые в последнее время постепенно улучшаются, сообщает BBC.
  • Индийское правительство заявило, что возобновление прямых рейсов будет способствовать контактам между гражданами и оживлению двусторонних обменов.
  • Представитель китайского консульства Цинь Йон назвал этот день «очень важным для индийско-китайских отношений».
  • China Eastern готовится запустить маршрут между Шанхаем и Дели с 9 ноября.
  • Раньше пассажирам приходилось делать несколько пересадок – через Сингапур или другие города.
  • По данным авиационного аналитика OAG, в 2019 году между Индией и Китаем выполнялось более 2500 регулярных рейсов в год.

Контекст

В 2020 году двусторонние отношения резко ухудшились из-за пандемии COVID-19 и пограничного конфликта. В марте 2020-го прямые авиарейсы (операторы: Air India, China Eastern Airlines) были отменены из-за локдауна и ограничений на путешествия, вызванных начавшейся в Китае пандемией. Торговля упала на 20%, туризм – на 90%. Параллельно в мае–июне 2020 года эскалация в Ладакхе (Галванская долина) привела к кровопролитному столкновению 15 июня: 20 индийских и четыре китайских солдата погибли в рукопашном сражении. Это стало первым смертельным столкновением за 45 лет, спровоцировав размещение 100 000 войск вдоль LAC, запрещение 59 китайских приложений (TikTok) в Индии и бойкот товаров.

Отмена авиарейсов стала не только следствием пандемии, но и политической реакцией Индии на конфликт. С 2020 по 2024 годы страны провели 21 раунд переговоров, достигнув частичного разоружения в Ладакхе (октябрь 2024-го). Напряженные отношения блокировали возобновление рейсов, невзирая на экономические потребности (торговый дефицит Индии – $100 млрд). Только после визита премьера Моди на саммит ШОС в Китае (сентябрь 2025-го) и соглашения о патрулировании границы появились условия для возобновления рейсов 26 октября 2025 года (IndiGo, Калькутта–Гуанчжоу).

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні