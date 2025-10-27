Індія та Китай відновили пряме авіасполучення вперше з 2020 року, коли рейси між країнами були зупинені через пандемію COVID-19 та загострення відносин після прикордонного конфлікту в Гімалаях. Про це пише BBC .

Деталі

Рейс IndiGo 6E 1703 з індійського міста Калькутта приземлився в китайському Гуанчжоу у понеділок, 27 жовтня. На борту було близько 180 пасажирів.

Це рішення стало ще одним кроком до нормалізації відносин між двома країнами, які останнім часом поступово поліпшуються, повідомляє BBC.

Індійський уряд заявив, що відновлення прямих рейсів сприятиме контактам між громадянами та пожвавленню двосторонніх обмінів.

Представник китайського консульства Цінь Йон назвав цей день «дуже важливим для індійсько-китайських відносин».

China Eastern готується запустити маршрут між Шанхаєм і Делі з 9 листопада.

Раніше пасажирам доводилося робити кілька пересадок – через Сингапур або інші міста.

За даними авіаційного аналітика OAG, у 2019 році між Індією та Китаєм виконувалися понад 2500 регулярних рейсів на рік.

Контекст

У 2020 році двосторонні відносини різко погіршилися через пандемію COVID-19 та прикордонний конфлікт. У березні 2020-го прямі авіарейси (оператори: Air India, China Eastern Airlines) були скасовані через локдауни та обмеження на подорожі, спричинені пандемією, що зародилася в Китаї. Торгівля впала на 20%, туризм – на 90%. Паралельно у травні–червні 2020 року ескалація в Ладакху (Галванська долина) призвела до кровопролитної сутички 15 червня: 20 індійських і чотири китайські солдати загинули в рукопашній битві. Це стало першим смертельним зіткненням за 45 років, спровокувавши розміщення 100 000 військ уздовж LAC, заборону 59 китайських додатків (TikTok) в Індії та бойкот товарів.

Скасування авіарейсів стало не лише наслідком пандемії, а й політичною реакцією Індії на конфлікт. З 2020 до 2024 року країни провели 21 раунд переговорів, досягнувши часткового роззброєння в Ладакху (жовтень 2024-го). Напружені відносини блокували відновлення рейсів, попри економічні потреби (торговельний дефіцит Індії – $100 млрд). Лише після візиту прем’єра Моді на саміт ШОС у Китаї (вересень 2025-го) та угоди про патрулювання кордону з’явилися умови для відновлення рейсів 26 жовтня 2025 року (IndiGo, Калькутта–Гуанчжоу).