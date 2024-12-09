Иностранные банки увеличили доходы в России почти на треть, до $2,3 млрд, в январе–сентябре – KSE Institute

За девять месяцев года остающиеся в России иностранные банки заработали чистой прибыли 210,9 млрд руб. ($2,3 млрд), что на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, говорится в мониторинге KSE Institute. Несмотря на сокращение их доли в активах банковской системы РФ до 2,4%, они обеспечили 8% общей прибыли системы.
В России в общей сложности продолжают работать 2223 международных компании, 1367 сокращают операции, а 452 завершили выход.
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Ключевые факты
- Среди иностранных банков наибольшую прибыль получил Raiffeisenbank – 107,3 млрд руб. (около $1,2 млрд), что составляет 4,08% от общей прибыли банковской системы РФ за девять месяцев этого года.
- Значительные доходы также показали ICBC Bank (25,5 млрд руб., или $283 млн), OTP Bank (22,5 млрд руб., или $250 млн), Bank of China (9,9 млрд руб., или $110 млн) и Credit Europe Bank (12 млрд руб., или $133 млн).
- За девять месяцев по меньшей мере три крупных иностранных банка приостановили деятельность или в процессе выхода с российского рынка: UniCredit, Citigroup и JPMorgan Chase. Это привело к сокращению активов иностранных банков со статусом «остаются», однако их чистая прибыль продолжает расти, а иностранные банки все еще прибыльнее местных финансовых учреждений.
Контекст
По данным KSE Institute, в ноябре 12 компаний ликвидировали или продали свой бизнес, а их совокупный доход в 2021 году составил около $1 млрд. Среди них: Foss A/S, Kemppi, Mitutoyo, Nurminen Logistics, Spectrum Brands, Constantia Flexibles, Digital Agency, EVN AG, GXO Logistics, Jaguar (как часть Jaguar Land Rover), PPF Life insurance, LLC и Carlsberg.
Carlsberg, несмотря на национализацию, все же продала свои активы местной компании VG Invest за $320 млн, что составляет примерно треть их оцененной стоимости.
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