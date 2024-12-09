Иностранные банки увеличили доходы в России почти на треть, до $2,3 млрд, в январе–сентябре – KSE Institute

За девять месяцев года остающиеся в России иностранные банки заработали чистой прибыли 210,9 млрд руб. ($2,3 млрд), что на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, говорится в мониторинге KSE Institute. Несмотря на сокращение их доли в активах банковской системы РФ до 2,4%, они обеспечили 8% общей прибыли системы.

В России в общей сложности продолжают работать 2223 международных компании, 1367 сокращают операции, а 452 завершили выход.