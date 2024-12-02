Forbes Digital подписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Акции Carlsberg выросли после того, как компания вернула контроль над российским подразделением

Олександр Пикало /из личного архива
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Акции компании Carlsberg выросли на 3,9% после того, как президент РФ Владимир Путин подписал указ, прекращающий правительственный контроль над российским бизнесом пивоваренной компании. Об этом пишет Bloomberg 2 декабря.

Carlsberg владела восемью пивоварнями, у нее было около 8400 работников в России, а в прошлом году компания списала стоимость «Балтики» на сумму $1,41 млрд.

Подробности

  • Кремль исключил Baltika Breweries из списка находящихся под временным управлением активов, передав контроль назад компании Carlsberg.
  • Несмотря на это, акции Carlsberg еще снизились более чем на 10% с начала года.
  • Компания подтвердила, что ознакомлена с заявлением российских властей и сейчас оценивает ситуацию.

Контекст

28 марта 2022 года Carlsberg объявила о продаже «Балтики» и остановке инвестиций, производства, продаж и рекламы бренда в России. В июне компания нашла покупателя на бизнес, владеющий восьмью пивоварнями в России. Оценка доли «Балтики» на рынке составила около 27%.

16 июля 2023 г. президент РФ Владимир Путин передал активы «Балтики» во временное управление «Росимуществу». В августе Carlsberg отказалась заключить соглашение, которое бы легитимировало захват активов. Компания призналась, что Россия незаконно захватила бизнес, и что они не будут помогать оправдать это.

Из-за ограниченного взаимодействия с российскими властями с июля Carlsberg не смогла найти приемлемого решения по ситуации. В ответ на захват активов компания разорвала лицензионные соглашения для своих брендов в России.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине