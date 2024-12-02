Акции Carlsberg выросли после того, как компания вернула контроль над российским подразделением

Carlsberg владела восемью пивоварнями, у нее было около 8400 работников в России, а в прошлом году компания списала стоимость «Балтики» на сумму $1,41 млрд.

Акции компании Carlsberg выросли на 3,9% после того, как президент РФ Владимир Путин подписал указ, прекращающий правительственный контроль над российским бизнесом пивоваренной компании. Об этом пишет Bloomberg 2 декабря.

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Кремль исключил Baltika Breweries из списка находящихся под временным управлением активов, передав контроль назад компании Carlsberg.

Несмотря на это, акции Carlsberg еще снизились более чем на 10% с начала года.

Компания подтвердила, что ознакомлена с заявлением российских властей и сейчас оценивает ситуацию.

Контекст

28 марта 2022 года Carlsberg объявила о продаже «Балтики» и остановке инвестиций, производства, продаж и рекламы бренда в России. В июне компания нашла покупателя на бизнес, владеющий восьмью пивоварнями в России. Оценка доли «Балтики» на рынке составила около 27%.

16 июля 2023 г. президент РФ Владимир Путин передал активы «Балтики» во временное управление «Росимуществу». В августе Carlsberg отказалась заключить соглашение, которое бы легитимировало захват активов. Компания призналась, что Россия незаконно захватила бизнес, и что они не будут помогать оправдать это.

Из-за ограниченного взаимодействия с российскими властями с июля Carlsberg не смогла найти приемлемого решения по ситуации. В ответ на захват активов компания разорвала лицензионные соглашения для своих брендов в России.